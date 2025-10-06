Can Holding patronu Kemal Can 'Devlet büyüklerinin tavsiyesi ile aldık' demişti! Ünlü yazardan bomba açıklama

HaberTürk ve Show TV'nin de aralarında olduğu 121 şirkete el konulan Can Holding operasyonu gündemdeki yerini koruyor. Can Holding’in patronu Kemal Can’ın ortaya çıkan ifadesinde medya kuruluşlarıyla ilgili kullandığı 'Devlet büyükleri'nin tavsiyesi ile aldık' ifadesi dikkat çekti. Ünlü yazardan bomba açıklama geldi.

Can Holding’in patronu Kemal Can’ın ortaya çıkan savcılık ifadesi yine gündemde. Kemal Can, medya kuruluşlarını, Bilgi Üniversitesi’ni, Doğa Koleji’ni “Devlet büyükleri”nin tavsiyesi ile aldıklarını, Türk Telekom’u bile alacakken başka gelişmeler olduğu için alamadığını söylemesi dikkat çekti.

Kemal Can ifadesinde KRT TV'yi almayı düşündüğünü ancak sektörü bilmedikleri için vazgeçtiklerini de anlattı.

"KİM BU DEVLET BÜYÜKLERİ?"

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Can'ın ifadesindeki “Devlet büyükleri” ibaresine dikkat çekerek, savcının, Kemal Can’a “Kim bu devlet büyükleri?” diye sormamasının da önemli bir ayrıntı olduğunu vurguladı.

Ahmet Taşgetiren, Kemal Can'ın ifadesinin kendisi için 'can simidi' olduğunu da belirtti.

Taşgetiren'in yazısındaki dikkat çeken bölüm şöyle

"Ortada ilginç iddialar var. Belli ki hem Ramazan Başak’ın hem Abdullah Güzeldülger’in bildikleri tv kanallarından söylediklerinden çok daha fazla.

Ve belli ki Can Holding sahibi Kemal Can’ın “Devlet büyükleri” diye tanımladığı isimlerle iliişkisi önemli. Savcı, Kemal Can’a “Kim bu devlet büyükleri?” diye sormuyor. Bu iddia Kemal Can için “can simidi” mi, savcı için “risk” mi, bir ihtimal.

Henüz "Devlet büyükleri" diye nitelenecek çevrelerden de bir açıklama gelmedi.

Henüz Meclis’te de “Gelin şu devlet büyüklerini bulalım” gibi bir hamleye rastlanmadı.

Eski MASAK Başkanı Ramazan Başak’ın “kontrollü teslimat” diye nitelediği işlerin kapsamı da ortaya konmuş değil.

Onun için “Bir başka siyaset zeminin temiz eller operasyonu olursa…” diyorum. Kısmet, bakalım."

