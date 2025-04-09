Çanakkale'de bir köy daha şap hastalığı nedeniyle karantinada

Düzenleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir köy daha şap hastalığı nedeniyle karantinada

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın yayılmasını önlemek için köyde karantina uygulaması başlatıldı ve aşılama çalışmalarına başlandı.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde şap hastalığı şüphesiyle karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir işletmedeki hayvanlardan alınan numunelerin analizleri sonucunda hastalığın kesinleştiğini açıkladı.

KARANTİNA VE AŞILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde karantina uygulamasına geçildi. Şap hastalığı tespit edilen işletme ve çevresindeki hayvanlara yönelik mihrak aşılama çalışmaları başlatıldı.

10 KİLOMETRELİK ALANDA HAYVAN HAREKETLERİ DURDURULDU

Kalburcu köyü merkez alınarak 10 kilometre yarıçapındaki bölgede hayvan giriş-çıkışları geçici olarak yasaklandı. Çan ilçesinde daha önce 7 Nisan'da Kalburcu köyündeki bir işletmede şap hastalığı tespit edilmiş ve karantina uygulaması başlatılmıştı.

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