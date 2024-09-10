Çanakkale’deki kayıp çocuktan mutlu haber geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’deki kayıp çocuktan mutlu haber geldi

Çanakkale'de 12 yaşındaki bir çocuğun evine geri dönmemesi üzerine yapılan arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. Resul Guliyef bulundu.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Resul Guliyef’den (12) mutlu haber geldi. Resul Guliyef’in (12) bulunduğu açıklandı.

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NE OLMUŞTU

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde, 12 yaşındaki Resul Guliyef'in evine dönmemesi üzerine büyük bir arama çalışması başlatılmıştı. Ailesinin durumu fark ederek 112 Acil Servis Hattı'na başvurmasının sonrasında, bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri intikal etmişti. Köy girişindeki güvenlik kameralarının incelenmesinde, Resul Guliyef'in köyden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

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TRAKTÖR İLE SEYEHAT EDERKEN BULUNDU

Ekiplerin geniş kapsamlı arama çalışmaları kapsamında ormanlık alanları tararken, evler ve iş yerlerini de tek tek kontrol edilirken köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarında sevindirici haber geldi. Resul Guliyef’in (12) bulunduğu açıklandı. 12 yaşındaki çocuk için 15 saat sonra süren çalışmaların ardından evinden 7 kilometre ileride Bozalan mevkiinde bir köylünün traktörü ile seyahat ederken bulundu.

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