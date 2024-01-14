Canan Hoca, "Tuzsuz hayat olmaz" dedi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hamza Özalkuş
Canan Hoca, "Tuzsuz hayat olmaz" dedi
Ünlü kardiyolog Prof. Karatay tuz ve özellikle zeyin ile ilgili önemli bilgiler verdi. İŞte o bilgiler...

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlık ve beslenme konularında yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme gelir. Kendisi, kristal kaya tuzunun insan sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemini vurgulayarak, "oksijen, su ve tuzsuz hayat olmaz" ifadesini kullandı. Ayrıca, virüslerin insan yaşamı üzerindeki etkilerine değinerek, "Biz ölürüz virüsler ölmez" dedi ve Türkiye'deki kabızlık oranının yüksekliğine dikkat çekti.

TUZUN ÖNEMİ

Karatay, kimyasalların DNA üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsederek, doğal ürünlerin tüketilmesinin önemini savundu Tuz ve yağın vücut için gerekli olduğunu, antikor oluşumu için bu bileşenlerin şart olduğunu belirtti. Müsilaj sorunu ve denizlerdeki kirliliğe de değinen Karatay, suya akan dezenfektanların müsilaj oluşumuna katkıda bulunduğunu söyledi.

ZEYTİNİN ÖNEMİ

Karatay'ın söylemleri, sağlıklı yaşam ve doğal beslenme üzerine odaklanırken, aynı zamanda çevresel faktörlerin sağlığımız üzerindeki etkilerine de işaret etti. Zeytinin stratejik önemine vurgu yaparak, zeytinin olmamasının toplum üzerindeki olası etkilerini dile getiren. Prof. Dr. Canan Karatay'ın bu ve benzeri açıklamaları, sağlık ve beslenme konularında farkındalık yaratmayı amaçlar ve toplum sağlığına katkıda bulunmayı hedefliyor.


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