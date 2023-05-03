Canan Kaftancıoğlu: Zorunlu mitinge katılacaklar, söz sizin için de geliyoruz

Canan Kaftancıoğlu, Ümraniye Belediyesi tarafından Erdoğan'ın mitingine katılımın zorunlu olduğuna dair gönderilen mesaja sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Canan Kaftancıoğlu: Zorunlu mitinge katılacaklar, söz sizin için de geliyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ümraniye Belediye Başkanlığı'nın yöneticilerinin olduğu WhatsApp grubunda paylaşıldığı öğrenilen mesajı sosyal medya hesabından paylaştı.

BELEDİYEDEN ERDOĞAN’IN MİTİNGİNE KATILIM ZORUNLU MESAJI

Kaftancıoğlu’nun paylaşımına göre mesajda, “Değerli yöneticilerimiz, 7 Mayıs pazar günü saat 16.00’da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan Büyük İstanbul Mitingi için tüm personelimize bilgi verilmesi ve katılımın zorunlu olduğu hususunun hatırlatılmasını arz ederim. Araç hareket saatleri ve yerleri ayrıca bildirilecektir” ifadeleri yer aldı.

Canan Kaftancuoğlu, sosyal medya hesabından atılan mesaja tepki gösterdi.

"ZORUNLU MİTİNGE KATILACAKLAR, SÖZ SİZİN İÇİN DE GELİYORUZ"

Kaftancıoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"6 Mayıs günü saat:17.30’da Maltepe Miting Alanı'nda gerçekleştireceğimiz mitingimize katılım için zorunluluk değil, gönüllülük esas bizde. Zorunlu mitinge katılacaklar söz, sizin için de geliyoruz. Arzu eden hemşerilerimizi inançları, neşeleri ve eksik etmeyecekleri gülümsemeleriyle bekliyoruz…”

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