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Canan Karatay mucize besini açıkladı. Zekâ gerilemesini engelliyor. Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor

Canan Karatay, tam vitamin deposu olan bıldırcın yumurtasının zekâ gerilemesini engellediğini açıklayarak faydalarını sıraladı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 10:36
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Canan Karatay mucize besini açıkladı

Canan Karatay mucize besini açıkladı. Zekâ gerilemesini engelliyor. Bağışıklık sistemini çelik gibi yapıyor
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Prof. Dr. Canan Karatay, doğanın en minik ama tam vitamin deposu olan bıldırcın yumurtasını şiddetle tavsiye etti.

Canan Karatay, vitamin deposu olan besinin sinir hücrelerini güçlendirerek zekâ gerilemesini engellediğini açıkladı.

Gerileyen zekâyı durdurduğunu açıklayan Karatay, bıldırcın yumurtasının vücuda daha birçok faydası olduğunu hatırlattı.

BILDIRCIN YUMURTASININ FAYDALARI NELERDİR? 

-Vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve minerallere sahiptir.

-Tavuk yumurtasının 9 katı protein içerdiğinden bağışıklık sistemini çelik gibi yapar

-İçeriği protein tam bir antioksidan görevi görür. Özellikle virüs ve bakterileri etkisiz hale getirir. Hasar almış tüm hücreleri baştan sona yeniler.

-Toplumda 10 kişiden 7'sinde görülen alerjik rinit çalışma ritüelini engeller. Hapşırma, tıkanma ve burun akıntısına neden olur. Ancak bıldırcın yumurtası vücudun yaşadığı bu alerjik döngüyü engeller. İçerdiği çinko sayesinde 1 saat içinde alerjiye karşı doğal ilaç gibi etki gösterir.

-Vücudun günlük ihtiyacı olan A, B vitaminlerinin yanı sıra Pantotenik asit ihtiyacını da giderir. Bu asit türü vücutta kanser oluşumunu engeller. Öte yandan vücuttaki sinir sistemindeki akışı aksamadan sağlar. Bu da beynin fonksiyonel işlevselliğini artırır. Unutkanlık alzheimer demas hastalıklarının yanı sıra zeka geriliğini de engeller.

BILDIRCIN YUMURTASI NASIL TÜKETİLİR? 

Bıldırcın yumurtasının farklı şekillerde tüketimi yapılabilir. Halk arasında en sık tercih edilen tüketim şekli çiğ olarak yutulmasıdır.

Çiğ olarak yutulduğunda ses tellerine ve solunum yolu sorunlarına iyi gelir. Bıldırcın yumurtasını tek başına çiğ olarak yutamıyorsanız bal ve süt ile karıştırarak içebilirsiniz. Bunun yanı sıra klasik haşlama yöntemini de bıldırcın yumurtası için tercih edebilirsiniz.
 

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