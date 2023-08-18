Canan Karatay'dan şok açıklama. Örtbas etmeye çalışıyorlar

Yeni varyantla yeni aşıların geleceği konuşulurken Covid aşısına ilişkin yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Prof. Dr. Canan Karatay, korona virüs aşısına dair Sözcü TV’de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karatay; korona virüs aşısı olanlarda uyuz, zona, beyin ve kalp hastalıklarının çok arttığını ifade etti.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTTİ”

Canan Karatay, şu ifadeleri kullandı:

“COVID aşısı olanlarda cilt döküntüsü, uyuz, zona, beyin ve kalp hastalıkları çok arttı. Bağışıklık sistemini çökertti, kızamık diye örtbas etmeye çalışıyorlar.”

Halk sağlığı uzmanları, Delta ve Omicron varyantlarından sonra yeni bir korona virüs salgın türünün yayıldığını dile getirdi.

Yeni bir COVID aşısının önümüzdeki ay çıkması beklenirken, sağlık uzmanları ülke çapında Koronavirüs'ün Omicron formunun bir varyantı olan "Eris" nedeniyle hastaneye yatışların artacağını söylüyor.

YENİ VARYANT İÇİN YENİ AŞI YOLDA

Sağlık kuruluşları ve CVS gibi büyük eczane zincirleri, Omicron varyantına karşı geliştirilen yeni COVID aşısını önümüzdeki aydan itibaren erişime açacaktı. Ancak Eris varyantıyla yeni çalışmaların sinyalleri verildi.