Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

YÜKSEL YILDIRIM: 'BEŞİKTAŞ BİZE EŞ BİR RAKİP'

Ekol TV'ye konuşan Yüksel Yıldırım Beşiktaş maçıyla ilgili şunları söyledi:

"Beşiktaş maçı, kadro ve oyun açısından Galatasaray maçına göre daha kolay görünüyor. Orkun ve Rafa'nın durumu bizim için belirleyici değil. Beşiktaş yenilmez değil, defalarca kaybetti. Galatasaray ve Fenerbahçe gibi bir hava yok. Bizim için eş bir rakip ve onları yenmek için sahada olacağız"

Yıldırım'ın bu sözlerine sosyal medyada Beşiktaş taraftarlarından tepki yağdı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK: 'BEŞİKTAŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALI'

Koyu Beşiktaş taraftarı olarak bilinen gazeteci Candaş Tolga Işık da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Samsunspor gurur duyduğumuz çok iyi bir takım, kazanır, kaybeder gayet doğal ama bu adamın yıllardır satır aralarına sakladığı Beşiktaş camiasına yönelik nefreti ve provokasyonu yetti artık. Beşiktaş Kulübü bu şahıs hakkında derhal suç duyurusunda bulunmalı." ifadelerini kullandı.