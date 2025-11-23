Piyasada dolaşan sahte kefalet senedinin en son örneğini Formula 1 pistinin ihalesinde görmüştük. İhaleyi alan Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş’nin ihaleye katılmak için sahte kefalet senedi verdiği ortaya çıkmıştı.

Sahte kefalet senedinin bir örneği de Çankaya Belediyesi’nde ortaya çıktı. Sayıştay raporlarına göre yapılan ihalelere katılanlar tarafından toplam 11 adet sahte kefalet senedi ile başvuru yapılmış.

Ancak bu sahte kefalet senetleri belediye tarafından ilk aşamada kabul edilmiş. Sahte kefalet senetlerinin artmasından sonra devlet bu konuda önlem aldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik

Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onay verilen sigortacılık şirketlerinin listesi açıklandı ve e-Devlet üzerinden de kefalet senedinin sahte olup, olmadığını kontrol edecek bir uygulama yapıldı. Buna rağmen kefalet senedini kabul etmeleri de dikkat çekici bir durum.

Sayıştay raporuna göre Çankaya belediyesi kefalet senedinin sahte olduğunu daha sonra anlıyor. Sayıştay’a verilen cevapta sahte kefalet senetleriyle ilgili suç duyurusunda bulunulmuş.

BAKANLIKLARA DA VERİLDİ

Sahte kefalet senetleriyle bakanlıklardan da milyonluk ihaleler alındı. Burada en bilindik şirket i Mapfre Sigorta A.Ş’nin de adı kullanılarak yapıldı. Sahte kefalet senetlerindeki sigorta şirketi isminde ufak bir değişiklik yapılarak Mapfre Kefalet Sigorta A.Ş yazıldı. Bu isimle sahte kefalet senedi devlet kurumlarından bazıları şöyle:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Eyüp Belediyesi, Pendik Belediyesi, Sultangazi Belediyesi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü.

Örneğin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verilen kefalet senedinin tutarı 100 milyon lira, Milli Savunma Bakanlığına verilen kefalet senedi 610 bin lira, Eyüpsultan Belediyesine verilen kefalet senedin tutarı ise 6 milyon 500 bin lira.

ÇANKAYA BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Çankaya Belediyesi, "Çankaya Belediyesi dolandırıldı... Konu kefalet senedi" başlıklı haberimizin ardından bir açıklama gönderdi.

Çankaya Belediyesi'nin açıklaması şöyle:

"Bugün Yeniçağ Gazetesi internet sitesinde “Çankaya Belediyesi Dolandırıldı” başlığı ile yer alan ve Belediyemizin “sahte kefalet senetleriyle” dolandırıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, söz konusu kefalet senetleri Belediyemizin iş, işlem ve ihalelerinde taraf olan kişi veya kurumlar tarafından düzenlenen senetler değildir. Bu senetler; tamamen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, riskli yapılarda kendi konutlarını yıkıp yeniden inşa eden vatandaşların yükleniciliğini yapan müteahhitler tarafından ruhsat sürecinde yasal olarak sunulması zorunlu kefalet senetleridir. Dolayısıyla, bu belgeler belediye ihaleleriyle veya belediyemiz tarafından yürütülen bir mali işlemle ilgili değildir. Belediyemiz tarafından alınan bir ihale teminatı değildir; vatandaşın binasını yenileyen müteahhitin sunmakla yükümlü olduğu kefalet senedidir.

İlk olarak Hatay’da gerçekleştirilen Sayıştay denetimlerinde ortaya çıkan benzer bir durumdan Belediyemizin de haberdar olur olması üzerine, derhal inceleme başlatılmış ve bu yapılan inceleme sonucunda söz konusu kefalet senetlerini sunan kişiler ve firmalar tespit edilmiş, ilgililerden senetlerin yenilenmesi derhal talep edilmiş ve ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yapılan yargısal süreç sonucunda, Savcılık tarafından ilgililer hakkında “takipsizlik” kararı verilmiştir. Öte yandan, belediyemizce talep edilen tüm kefalet senetleri vakit kaybetmeksizin yenilenmiştir.

Çankaya Belediyesi olarak; hukuka uygunluk temel prensibimiz olup konu Belediyemiz tarafından erken aşamada tespit edilmiş, gerekli tüm idari ve hukuki süreçler hızla işletilmiştir. Bu konunun daha sonra yaygın şekilde başka kurum ve kuruluşlarda da tespit edilmesine rağmen konuyu daha başlangıçta önleyen Belediyemizin “dolandırıldığı” şeklinde ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.”