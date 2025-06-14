Canlı yayında Osmanlı tokadı! İzleyenler şoke oldu

Katıldığı canlı yayında Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Osmanlı tokadını canlandırdığı anlarla izleyicileri şoke etti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, gündem oldu. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, CNN TÜRK’te katıldığı canlı yayında yaptığı hareketle izleyicileri şaşırttı.

Gündeme dair değerlendirmeler yapan Caşın, konuşması sırasında bir anda "Osmanlı tokadı"nı canlandırarak ilginç anlara imza attı.

Prof. Dr. Caşın’ın canlı yayında yaptığı hareket kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları videoyu hızla paylaşırken, olayla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.