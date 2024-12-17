Canlı yayında sinirler gerildi! Fuat Uğur ve Barış Yarkadaş arasında 'HTŞ' kavgası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Fuat Uğur ile Barış Yarkadaş arasında canlı yayında ‘mezar yakma’ kavgası yaşandı. Tartışma reklam arasına gidilmesiyle son buldu.

Suriye’de yaşanan son gelişmeler, Türkiye’de de yakından takip ediliyor. TV100’de Gürkan Hacır’ın moderatörlüğünde yayınlanan “Taksim Meydanı” programında, gazeteciler Fuat Uğur ve Barış Yarkadaş arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın fitilini ateşleyen konu, Beşar Esad’ın iktidarının sona ermesinin ardından muhalifler tarafından babası Hafız Esad’ın mezarının yakılması oldu.

"İNSANLIK DIŞI BİR EYLEM"

Barış Yarkadaş, bu olayı sert bir şekilde eleştirerek, “HTŞ geldi, dünya tarihine bir vahşet olarak geçecek bir eyleme imza attı. Suriye'nin eski devlet başkanı Hafız Esad'ın mezarını yaktılar. Mezar yaktılar. İnsanlık dışı, aşağılıkça bir eylemdir bu” ifadelerini kullandı.

"KATİLİN MEZARI YAKILIR"

Fuat Uğur ise Yarkadaş’ın sözlerine karşı çıkarak, "Çok iyi yaptılar, katilin mezarı yakılır. Aşağılık olanlar o halkı katledenlerdir. Hafız Esad bu ülke halkını katletmiştir. Çok iyi yaptılar. O mezar yakılır" şeklinde yanıt verdi.

Tartışma, program boyunca devam ederken, canlı yayında sıcak dakikalar yaşandı.

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