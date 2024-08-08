Çay ve fındıktan sonra CHP'den bir miting daha

Öğretmenlerin problemlerine dikkat çekmek amacıyla "eğitim mitingi", emeklilerin sıkıntılarını gündeme getirmek için "emekli mitingi", Rize'deki çay üreticilerinin meselelerine ışık tutmak için "çay mitingi", hububat fiyatlarının düşük açıklanmasına karşı tepki göstermek üzere Tekirdağ-Hayrabolu'da "buğday mitingi", Gebze'de "Geçinemiyoruz" temasıyla düzenlenen "emek mitingi" ve fındık üreticilerinin sorunlarını vurgulamak için Giresun'da "fındık mitingi" gerçekleştiren CHP, sıradaki etkinliğini Antep'te yapmayı planlıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Ağustos Cumartesi günü üreticilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla "fıstık mitingi"ne katılacak.

ANKA'nın haberine göre, Özel, miting öncesinde Diyarbakır, Batman ve Mardin'i ziyaret edecek.