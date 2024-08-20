Çay ve kahve seven reflü hastalarına dikkat!

Dünyada ve ülkemizde en çok tüketilen içeceklerin başında çay ve kahve geliyor. Ancak, reflü hastaları için bu içeceklerin tüketimi bazı riskler taşıyabilir.

Gastroenteroloji uzmanları, reflü hastalarının çay ve kahve tüketiminde dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Uzman Görüşleri:

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilal Toka, çay ve kahve tüketiminin reflü hastalığını tetikleyebileceğine dikkat çekti.

Dr. Toka, "Çay ve kahve, mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına neden olabilir, bu da reflü semptomlarını şiddetlendirebilir. Özellikle tedavi süresince bu içeceklerin tüketiminin azaltılması, şikayetlerin azalmasına yardımcı olabilir" dedi.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Tülin Kendir Koçak ise, "Stresin reflü üzerinde ciddi bir etkisi vardır ve hastalığın şiddetini artırabilir. Stres altındayken vücut daha fazla mide asidi üretir, bu da reflü semptomlarını kötüleştirebilir" şeklinde uyardı.

Bilimsel Araştırmalar:

Gastroözofagial reflü hastalığı (GERD), mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu ortaya çıkan bir durum olmasıyla biliniyor. Bu patolojik durum, özofajit, göğüs ağrısı, yanma hissi ve yutma güçlüğü gibi semptomlarla kendini gösterir.

Çay ve kahve, tüm dünyada yaygın olarak tüketilen içeceklerdir ve GERD üzerindeki etkileri konusunda çeşitli araştırmalar bulundu.

Örneğin, yapılan bir çalışmada, kafeinli içeceklerin reflü semptomlarını artırdığı gözlemlendi.

Tüketim Önerileri

Reflü hastalarının çay ve kahve tüketiminde dikkat etmeleri gereken bazı noktaların şunlar olduğu bildirildi:

• Kafeinsiz veya düşük kafeinli içecekler tercih edin: Kafeinsiz çay ve kahve türleri, reflü semptomlarını azaltabilir.

• Aç karnına tüketimden kaçının: Çay ve kahveyi aç karnına tüketmek, mide asidinin artmasına neden olabilir.

• Demleme süresine dikkat edin: Uzun süre demlenen çaylar daha yüksek kafein ve tanen içerebilir, bu da reflü semptomlarını kötüleştirebilir.

• Asit içeriği düşük içecekler tercih edin: Asit içeriği yüksek içecekler reflü semptomlarını artırabilir.

Reflü hastalarının, bu önerilere dikkat ederek çay ve kahve tüketimlerini kontrol altında tutmaları, semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir.