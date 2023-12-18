Çaydan tiryakilerini üzecek haber geldi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Mehmet Köksoy
Çaydan tiryakilerini üzecek haber geldi
Hangi vakit çay içilirse daha zararlı? İşte yanıtı...

Kahvaltılar ve akşam yemeklerinde tüketilen çayın sağlık açısından zararlı olup olmadığı ortaya çıktı. Çünkü çay bilinçsizce tüketilince insana zarar verebiliyor. Uzmanlara göre, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı ve kalpte çarpıntı ile uykusuzluk yapıyor.
Aşırı çay tüketme özellikle kadınlarda regl öncesi gerginlik sendromuna neden oluyor. Bu durum ruhsal çöküntü, gerginlik, sinirlilik, aşırı yorgunluk, hassaslaşma gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

BÖBREK RAHATSIZLIKLARI

Fazla tüketim böbrek rahatsızlıklarının ana sebeplerinden biridir. Kafeinin oluşturduğu uyarım faydadan çok zarar getiriyor. Oksalat böbrek taşına neden olabiliyor.

İDRAR SORUNLARI

İdrara çıkmayı gerektiriyor. Kafein mesaneye baskı yapar ve o bölgeyi çevreleyen kasların harekete geçmesine neden oluyor.

İSHAL

Kafein günlük olarak alınması gereken miktarın üzerinde olunca ishal yapıyor.

KABIZLIK

İçinde bulunan tanen isimli madde vücutta depolanınca kabızlığa neden olur.

MİDE RAHATSIZLIĞI

Ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığınız varsa kesinlikle çaydan kendinizi uzak tutun.

UYKUSUZLUK

Fazla tüketimi uykusuzluğa neden olur. Bunun nedeni kafein...

HANGİ KANSERİ TETİKLER?

Çok sıcak çay içmek yemek borusu kanserinin nedenleri arasında. Ilık içilmesi gerekiyor.

ÖDEM VE ŞİŞKİNLİĞE SEBEP OLUR

Günde 4 fincandan fazla çay içip 2 litreden az su tüketirseniz ödem yapar. Devamlı ilo değişimi yaşıyorsanız sebebi aşırı çay tüketimine bağlı ödemdir.

İNSÜLİN DİRENCİ...

Karaciğer hastalığınız ya da insülin direnciniz varsa çayı azaltmalısınız.

VÜCUDUN KURUMASINA SEBEP OLUR

Çay içenler susuzluk hissetmez. Çay, vücudun su ihtiyacını karşılamamaktadır.

HAMİLE KALMAYI ZORLAŞTIRIR MI?

Kafein hamile kalmak isteyen kadınların uzak durmasını gerektirir. Zira, emzirme döneminde yarardan çok zarar getirecektir...

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