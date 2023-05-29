Çayın hayat kurtaran faydası ortaya çıktı

Mynet’te yer alan habere göre; Çay, her mevsimin vazgeçilmez içeceği olarak görülüyor. Sıcak çayların yazın içilemeyeceği düşünülse de çay tiryakileri çayın harareti aldığını savunuyor. Çayın faydaları saymakla bitmiyor. Yapılan araştırmalara göre tedavi edilmezse inme, kalp krizi hastalıklara neden olan yüksek kolesterol için etkili sonuçlar sağlayan çay haftalar içinde kolesterolün düşmesini sağlayabiliyor.

Çay tüm dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olarak görülüyor. Çay tiryakileri gün içerisinde içtikleri çayın miktarını hesaplayamıyor. Fazla çay tüketimi kansızlık gibi sağlık problemlerine neden olsa da doğru miktarda tüketilen çayın oldukça riskli bir hastalık için haftalar içinde değişim yaratabildiği bilgisine ulaşıldı.

HASTALIK RİSKLERİNİ AZALTIYOR

Çay Araştırmacısı Dr. Tim Bond şunları söyledi:

“Her gün, hem siyah hem de yeşil çayın kolesterolü düşürme yeteneği de dahil olmak üzere, bir

fincan kahvenin sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Çeşitli araştırmalar, özellikle sütlü veya sütsüz siyah çayın, kolesterol de dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.”

The Cochrane Library'de yayınlanan 11 çalışmanın sistematik bir incelemesi hem siyah çayın hem de yeşil çayın LDL kolesterolü düşürdüğünü buldu. Dr. Bond şunları söyledi:

“Çay, antioksidan olan kateşin içeriği nedeniyle kolesterolü düşürdüğüne inanılıyor. Dahası, sevilen sıcak içecekler, kolesterol seviyenizin 12 hafta gibi kısa bir sürede düşmesini sağlayabilir. Önleyici Tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma bu süre zarfında LDL/HDL kolesterol oranında azalma olduğunu gösterdi."