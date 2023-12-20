ÇEDES kapsamında öğrencilere mezarlık temizletilmesi TBMM gündemine taşındı

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, öğrencilerin ÇEDES projesi kapsamında mezarlıkları temizlemeye götürülmelerine ilişkin soru önergesi verdi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e , “Mezarlık temizliği gibi dinsel içerikli faaliyetlerin çocuklarımıza dayatılması çocuklarda kaygı, korku ve endişe yaratabileceği, ruhsal hastalıkların tetikleyicisi olabileceği hususunda ne düşünüyorsunuz?” sorusunu sordu.

Öğrenciler, ÇEDES ( “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum”) projesi kapsamında, Muğla’nın Menteşe ilçesinde öğrencilerin mezarlık temizliğine götürülüşünü meclis gündemine taşıdı. ÇEDES projesinin laikliğe aykırı olduğunu vurgulayan Gizem Özcan, eğitimin dinselleştirilmeye çalışıldığını söyledi. Meclise soru önergesi verdi.

“ÇEDES LAİKLİĞE VE PEDAGOJİYE AYKIRI”

2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla beraber gerçekleştirilen ÇEDES projesinin laikliğe ve pedagojiye aykırı olduğunu belirten Özcan, "ÇEDES protokolü kapsamında gerçekleştirilen laikliğe ve pedogojiye aykırı, eğitimi dinselleştirme yönündeki faaliyetler giderek artmış ve kamuoyundan tepki toplamıştır. 2021-2022’de 48 ilde başlatılan ÇEDES protokolü 2022-2023’te 81 ilde 703 okula yaygınlaştırılmıştır. Proje kapsamında 'manevi danışman' olarak görevlendirilen imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu hocaları, MEB okullarındaki öğrencilere 'değerler eğitimi' vermeye başlamıştır" açıklamasında bulundu.

“LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM CUMHURİYET DEĞERLERİNİN TEMELİDİR”

Gizem Özcan aynı zamanda, ÇEDES projesi kapsamında Batman, Niğde ve Tekirdağ illerinde öğrencilere cami temizletildiğini hatırlattı ve konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Öğrencilere Adıyaman Tut ve Muğla Menteşe’de mezar temizletilmiştir. Muğla Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından öğrencilerin mezarlıkta olduğu görüntüleri paylaşmış, tepkilerin çoğalmasının ardından paylaşımı kaldırmıştır. Konunun uzmanı psikolog ve pedagoglar tarafından yapılan açıklamalarda, çocukların mezarlık ziyareti ya da temizliği gibi etkinliklere katılımının, çocukların karakteri, yaşı, önceki deneyimleri, kaygı düzeylerine bağlı olarak pek çok ruhsal hastalığın tetikleyicisi olabileceği vurgulanmıştır.

Laik ve bilimsel eğitim, Cumhuriyet değerlerinin temeli, eşit ve özgür yarınların güvencesidir. Hiçbir çocuk laik, bilimsel ve kamusal olmayan eğitime ve eğitim faaliyeti adı altındaki dinsel içerikli pratiklere zorlanamaz. Anayasamızın laiklik ilkesi ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun gereği olarak ÇEDES projesi ivedilikle sonlandırılmalıdır."

GİZEM ÖZCAN’DAN MİLLİ EĞİTİM BAKANINA 5 SORU

Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yazılı olarak şu soruları sordu:

Mezarlık temizliği gibi dinsel içerikli faaliyetlerin çocuklarımıza dayatılmasının, uzman psikolog ve pedagogların vurguladığı gibi, onlarda kaygı, korku ve endişe yaratabileceği, ruhsal hastalıkların tetikleyicisi olabileceği hususunda ne düşünüyorsunuz?

ÇEDES projesinin çocukların sağlıklı gelişimini tehdit edeceği, farklı inanç ve kimliğe sahip olanların ayrımcılığa uğrayacağı, projeyle tek din tek mezhep dayatması yapılacağı konusundaki kaygılara dair düşünceleriniz nelerdir?

Bugüne kadar, okullara “manevi rehber” adı altında imam, vaiz ve Kur’an kursu öğrencisi olarak kaç kişi görevlendirmiştir? Görevlendirilen kişilerin kaçı emekli imam ve vaizdir? Bu görevlendirmelerin illere göre dağılımı nedir?

ÇEDES projesi kapsamında, projenin başladığı 2021’den bugüne kadar ne kadar harcama yapılmıştır? 2024 yılında ne kadar harcanması tahmin edilmektedir? Harcamalar MEB Bütçesi’nin hangi kaleminden yapılmaktadır?

Anayasamızın laiklik ilkesi ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun gereğini yerine getirerek ÇEDES projesine ne zaman son vereceksiniz?