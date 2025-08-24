Çekya Cumhurbaşkanı'ndan seçim öncesi NATO ve AB uyarısı

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, yaklaşan Parlamento seçimleri öncesi ülkenin güvenlik ve ekonomik çıkarlarını tehdit eden siyasi söylemlere dikkat çekti. Novinky’ye verdiği röportajda, “Başkan olarak, ülkenin geleceğini belirleyecek seçimler öncesi siyasi kampanyaları takip etmem garip ve hatta ihmalkâr olurdu” ifadelerini kullandı. Pavel, partilerin vaatlerini yalnızca sözde bırakmaması gerektiğini vurguladı: “Sık sık, nasıl hayata geçirileceğine dair somut argümanları olmayan vaatler duyuyorum. Bunlar ne güvenliği ne de refahı artırır.”

GÜVENLİK VE REFAH, HÜKÜMET OLUŞUMUNDA ÖNCELİKLİ KRİTER

Cumhurbaşkanı, yeni hükümetin atamalarında en önemli kriterin ülke güvenliği ve refahı olacağını belirtti. Pavel, NATO üyeliği ve demokratik ülkelerle ittifakın güvenliğin en iyi teminatı olduğunu vurguladı. AB üyeliğinin ise ekonomik gelişim için hayati önem taşıdığını söyledi: “NATO ve AB kusursuz değil, ama elimizde daha iyi bir alternatif yok.”

Pavel, Çekya’nın NATO veya AB’den çekilmesini öneren partilerin ülkeye zarar verdiğini belirterek, “Bu kriteri, yeni hükümetin oluşumunda dikkate alacağım” dedi. Ayrıca seçmenlere de tavsiyede bulunarak, sadece vaat veren ama bunları nasıl yerine getireceğini açıklamayan partilere oy vermemelerini istedi.

EURO’YA GEÇİŞ ÖNERİSİ VE EKONOMİK BAĞLANTILAR

Cumhurbaşkanı, Euro kullanımının Çekya için avantajlı olacağını belirtti. Pavel, “Ekonomimiz büyük ölçüde Euro Bölgesi’ne bağlı ve birçok şirket ticaretini euro üzerinden yapıyor. Bu nedenle, Euro alanının içinde olmak daha mantıklı” dedi.

Seçim sonuçlarının, Pavel’in ikinci dönemi üzerinde de etkili olacağına işaret eden Cumhurbaşkanı, önümüzdeki yıllarda siyasi atmosferin değişebileceğini ve görev süresinin zorlayıcı olabileceğini ifade etti.