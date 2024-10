Céline Dion, Amerikan futbolu aşkından bahsetti

Kanadalı şarkıcı Céline Dion, 6 Ekim Pazar günü Dallas Cowboys ile Pittsburgh Steelers arasında oynanacak olan NFL maçını tanıtan yeni bir video klipte yer aldı. Video, Dion’un 1996 yılında çıkardığı en büyük hitlerinden biri olan "It’s All Coming Back to Me Now" (Her Şey Geri Geliyor) başlığını taşıyor. Dion, klipte Amerikan futbolunun güçlü bağlantısını vurgulayarak, bu spor dalına olan aşkını eğlenceli bir dille anlatıyor.

AMERİKAN FUTBOLU VE MÜZİK ARASINDAKİ BAĞLANTI

Video, bir kayıt stüdyosunda başlıyor ve ardından bir piyano görüntüsü ile Dion’un sesi devreye giriyor. Dion, kameraya dönerek, "Bazen, bazı geceler, her şey geri geliyor... aşk ilişkisi. Belki de gecenin aşkı, benim genelde şarkı söylediğim gibi değil. Ama yine de, burada benimle birlikte çalış! Yani, 'Beni böyle dokunursan, beni böyle tutarsan' — bu gerçekten uymuyor mu?" ifadelerini kullanıyor. Bu sözlerin ardından Amerikan futbolu maçlarına dair eski görüntüler, Dion’un şarkısı eşliğinde gösteriliyor. Dion, futbolun yarattığı güzelliklere ve acılara da değinerek, "Gerçekten ne güzel bir tutku üretti. Ne acı bir kalp kırıklığı ortaya çıkardı... çok uzun zaman önce. Eski ateşler gibi, yeniden bir araya geldiklerinde hep doğru hissediliyor — ne dersiniz?" şeklinde devam ediyor.

GATORADE GELENEĞİ VE OLİMPİYAT PERFORMANSI

Tanıtım videosunun son kısmında, Dion’un kazanan NFL takımları tarafından yıllardır uygulanan gelenek olan Gatorade ile ıslatılması sahnesi yer alıyor. Dion’un NFL video tanıtımı, onun başka bir ikonik spor etkinliğindeki performansından sonra geldi. 26 Temmuz'da 2024 Paris Olimpiyatları'nda, Eyfel Kulesi'nin önünde Fransız sanatçı Édith Piaf’ın "Hymne A L’Amour" şarkısını seslendirmişti. Bu, 2022 Aralık ayında sert kişilik sendromu teşhisi konulmasından bu yana yaptığı ilk performans olmuştu. Etkileyici performansının ardından, Dion Instagram’da Olimpiyatlar için hazırlık sürecini paylaştı; burada açılış töreni elbisesini giyinmesi ve merhum eşi René Angélil ile paylaştığı oğlu René-Charles Angélil ile kucaklaşması yer alıyor.

Céline Dion’un Amerikan futbolu ve müzik arasındaki bu bağını ortaya koyan tanıtım, onun sanatını ve spor sevgisini bir araya getirerek izleyicilere nostaljik bir deneyim sunuyor. Dion, hem spor hem de müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan bir sanatçı olarak, bu tür projelerle adını daha da pekiştiriyor.