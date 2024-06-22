Celine Dion dakikalarca ayakta alkışlandı

Celine Dion, 2022'de Las Vegas'taki konserlerini iptal etmek zorunda kaldıktan sonra kendisine nadir görülen “kati kişi sendromu” teşhisi konulduğunu duyurdu.

Bu ayın başlarında sahnede performans sergileyebilmek için kas spazmlarını hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla hayatı tehdit eden dozlarda diazepam aldığını açıklayan Celine Dion’un hikayesi, Pazartesi günü New York'ta prömiyeri yapılan I Am: Celine Dion'da anlatılıyor.

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Celine Dion, filmin prömiyerinde kalabalık tarafından ayakta alkışlandı. Alkışlara dayanamayan ünlü şarkıcı duygularına hakim olamadı.

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Dion, “Hayranlarım hayatımda olduğu için ne kadar şanslı olduğuma inanamıyorum. Yolculuğumun bir parçası olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bu film her birinize aşk mektubum. Hepinizi çok çok yakında tekrar görmeyi umuyorum.” diyerek kendisine destek verenlere teşekkür etti.

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56 yaşındaki Dion, iyileşmeye çalışırken hayranlarının varlığını hissettiğini belirterek, “Bunca yıldır bitmeyen sevginiz ve desteğiniz beni bu ana getirdi.” dedi.

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