Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk açıklama! Boykot paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmıştı

Tüketim boykotuna çağrı yaptıkları gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde aralarında ünlülerin de olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların Çağlayan Adliyesi'ndeki işlemleri devam etti.

Savcılık, gözaltına alınan 11 kişiden birisi olan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nu adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk etti. Diğer yandan gözaltındaki diğer 10 kişinin de aynı biçimde hakimliğe sevk edildiği bildirildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Son gelişmeye göre, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11 kişi yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez imza şartıyla serbest bırakıldı.

ÜZÜMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu serbest bırakılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Anayasal hakları hatırlatmak dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Haklarımız doğrultusunda protesto etmekte, yürüyüş yapmakta, fikrimizi beyan etmekte özgürüz. Özgür olmaya da devam edeceğiz. Bunun önünde bir engel varsa da bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.