Cemal Enginyurt'tan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ağır sözler

Enginyurt, Bakan Tekin'in "Kur’an öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu." sözlerini eleştirdi.

"Kilit vurmak gerekse, boş konuşan ağzına kilit vurulur.." diyen Enginyurt, Tekin'e Meclis'te ettiği yemini hatırlattı.

X hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

Yusuf Tekin: "Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu."demiş.

Yusuf!

Kilit vurmak gerekse, boş konuşan ağzına kilit vurulur..

Müslüman yalan konuşmaz,

Allah yalan konuşanı sevmez.

Yusuf Tekin: "Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu."demiş.

Yusuf!

Kilit vurmak gerekse, boş konuşan ağzına kilit vurulur..

Müslüman yalan konuşmaz,

Allah yalan konuşanı sevmez. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) November 17, 2024

ATATÜRK'ün ve Cumhuriyetin düşmanı

@Yusuf__Tekin

Demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim dedin.

Şimdi de utanmadan yalan konuşarak,Laikliğin düşmanı kesildin.

Ne UTANMAZSINIZ.