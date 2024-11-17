Cemal Enginyurt'tan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ağır sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cemal Enginyurt'tan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ağır sözler

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laikliği hedef alan sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

Enginyurt, Bakan Tekin'in "Kur’an öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu." sözlerini eleştirdi.

"Kilit vurmak gerekse, boş konuşan ağzına kilit vurulur.." diyen Enginyurt, Tekin'e Meclis'te ettiği yemini hatırlattı.

X hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

Yusuf Tekin: "Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu."demiş.
Yusuf!
Kilit vurmak gerekse, boş konuşan ağzına kilit vurulur..
Müslüman yalan konuşmaz,
Allah yalan konuşanı sevmez.

ATATÜRK'ün ve Cumhuriyetin düşmanı
@Yusuf__Tekin

Demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim dedin.
Şimdi de utanmadan yalan konuşarak,Laikliğin düşmanı kesildin.
Ne UTANMAZSINIZ.

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