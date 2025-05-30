Cenaze konvoyunda kaza! 3 araç birbirine girdi

Kaynak: İHA
Cenaze konvoyunda kaza! 3 araç birbirine girdi

Kağızman'da cenaze konvoyunda 3 aracın karıştığı zincirlenme kaza maydana geldi. Olayda yaralanan 1 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kağızman'da cenaze konvoyunda meydana gelen ve 3 aracın karıştığı zincirlenme kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kağızman'dan Paslı köyüne seyir halindeki cenaze konvoyunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Konvoy halindeki araçların 1'in aniden yavaşlaması sonucu arkadaki araçların birbirine çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı, kontrol amacıyla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kısa süreli olarak aksayan trafik, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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