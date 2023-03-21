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Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer hedefi olan Cengiz Ünder'in, kariyer planlaması belli oldu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 13:04
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Cengiz Ünder Türkiye kararını verdi

Cengiz Ünder'in Türkiye'ye dönüş bileti iptal oldu
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Geçtiğimiz sezon Marsilya'nın en etkili ismi olan ancak Igor Tudor'un gelişiyle son derece sancılı bir süreç geçiren Cengiz Ünder, son haftalarda yeniden formayı kaptı.
Tudor'un ilk haftalarda gözden çıkardığı Cengiz Ünder o dönem ayrılık kararı alırken, Galatasaray ve Beşiktaş oyuncu için yoğun girişimlerde bulundu.

Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen, kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Cengiz Ünder, Galatasaray ve Beşiktaş'ı reddetti.
İlerleyen haftalarda hocasıyla arasını düzelten Cengiz Ünder, performansını da yukarı çekince formasını yeniden kaptı.

Son dönemde ilk 11'in banko isimlerinden biri haline gelen Cengiz Ünder, kariyer planlamasını da yaptı.
Akşam'ın haberine göre Marsilya ile sezon başında 3 yıllık sözleşme yapan Cengiz Ünder, Fransız deviyle devam kararı aldı. Sezon sonunda birçok takımın teklif götürmesi beklenen milli futbolcu, kendisine seviye atlatacak birinci sınıf bir kulüpten teklif almaması durumunda yoluna Marsilya'da devam edecek.
Düzenli forma şansı bulduktan sonra skor katkısını da artıran Cengiz Ünder, Ligue 1'de çıktığı 27 maçta 2 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

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