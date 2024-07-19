Cenk Tosun açıkladı: Çok mutluyum

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Cenk Tosun açıkladı: Çok mutluyum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Hull City ile oynadığı maçtan sonra konuşan Cenk Tosun, çok mutlu olduğunu söyledi.

Cenk Tosun, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe taraftarıyla buluşmak çok güzel oldu. Bugünü iple çekiyordum. Gerçekten çok mutluyum.

Çok net bir galibiyet aldık, takım arkadaşlarımı kutluyorum. Mutluyuz.

Arkadaşlarım günümü kolaylaştırdı. Millî takımdan tanıdığım arkadaşlarım var, dışarıda görüştüğüm Edin ve Dusan var. Hiç adaptasyon sorunu yaşamadım. Direkt içlerine aldıkları için takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

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