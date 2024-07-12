Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaştı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da devam ediyor.

CENK TOSUN HAMLESİ

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için devreye girdi.

2.5 MİLYON EURO'LUK MALİYET

Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Cenk Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro’ya yakın olacağı öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

33 yaşındaki Cenk Tosun’un resmi sözleşmeye imza atmasının ardından sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması ve oyuncunun İstanbul’da takıma katılması bekleniyor.