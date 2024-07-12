Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cenk Tosun Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Kanarya, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun ile prensipte anlaştı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya’nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Fenerbahçe’de transfer çalışmaları da devam ediyor.

CENK TOSUN HAMLESİ
Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüp ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun için devreye girdi.

2.5 MİLYON EURO'LUK MALİYET
Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerin olumsuz sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumundaki golcü isim ve menajeri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Cenk Tosun’un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro’ya yakın olacağı öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
33 yaşındaki Cenk Tosun’un resmi sözleşmeye imza atmasının ardından sarı-lacivertli kulübün transferi resmi olarak açıklaması ve oyuncunun İstanbul’da takıma katılması bekleniyor.

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