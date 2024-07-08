Cenk Tosun'un Büyükekşi savunması ortaya çıktı

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, tokalaşmadan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin arkasından geçtiği bir video hakkında sorulan soruya yanıt verdi.

Spor dünyasında istenmeyen adam ilan edilen Büyükekşi'ye karşı tutumu sosyal medyada büyük ilgi gören Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun ilk kez konuştu.

Cenk Tosun'a yöneltilen, "Bu hareket bilinçli miydi, o an ne yaşandı" sorusuna, deneyimli futbolcu şu açıklamayı yaptı:

Hayır, bu bilinçli bir davranış değildi.

Aslında bir dakika önce başkanla sohbet etmiştim.

Bu yüzden tekrar tokalaşmamak için arkadan geçtim.

Yanlış anlaşılmaya sebep oldu.

Ben kimseye karşı böyle bir saygısızlık yapmam.