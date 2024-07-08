Cenk Tosun'un Büyükekşi savunması ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cenk Tosun'un Büyükekşi savunması ortaya çıktı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile tokalaşmadığı için sosyal medyada büyük övgü toplayan Cenk Tosun yaşanan o anı ilk kez anlattı.

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, tokalaşmadan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin arkasından geçtiği bir video hakkında sorulan soruya yanıt verdi.

Spor dünyasında istenmeyen adam ilan edilen Büyükekşi'ye karşı tutumu sosyal medyada büyük ilgi gören Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun ilk kez konuştu.

Cenk Tosun'a yöneltilen, "Bu hareket bilinçli miydi, o an ne yaşandı" sorusuna, deneyimli futbolcu şu açıklamayı yaptı:

Hayır, bu bilinçli bir davranış değildi.

Aslında bir dakika önce başkanla sohbet etmiştim.

Bu yüzden tekrar tokalaşmamak için arkadan geçtim.

Yanlış anlaşılmaya sebep oldu.

Ben kimseye karşı böyle bir saygısızlık yapmam.

İlgili Haberler
Mourinho iyice Türk oldu
Zehra Güneş'in doğum gününde nefes kestiler. Filenin Sultanları Beyaz Kelebekler oldu
Son Haberler
Patrik haddini aştı. Türkiye’yi işgalci ilan etti Gündem
Patrik haddini aştı. Türkiye’yi işgalci ilan etti
FIFA Bursaspor'un engelini kaldırdı Spor
FIFA Bursaspor'un engelini kaldırdı
Ünlü Turizm Devi İflas Etti Ekonomik Krizle Başa Çıkamadı Ekonomi
Ünlü Turizm Devi İflas Etti Ekonomik Krizle Başa Çıkamadı
Mourinho iyice Türk oldu Spor
Mourinho iyice Türk oldu
Efsane siyasi parti yeniden kuruldu. Bir dönem iktidardaydı Gündem
Efsane siyasi parti yeniden kuruldu. Bir dönem iktidardaydı
Ferhat Aysever bulut teknolojisinin gücüne dikkat çekti Gündem
Ferhat Aysever bulut teknolojisinin gücüne dikkat çekti
Zehra Güneş'in doğum gününde nefes kestiler. Filenin Sultanları Beyaz Kelebekler oldu Spor
Zehra Güneş'in doğum gününde nefes kestiler. Filenin Sultanları Beyaz Kelebekler oldu