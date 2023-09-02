Cep telefonlarının yeni zararı ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

Hayatımızın bir parçası olan akıllı telefonları, uzun süreli konuşmadan çok mesajlaşma, sosyal medya takibi için kullananları bekleyen en büyük tehlike 'kamburluk' olarak ortaya çıkıyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlar başta olmak üzere tüm teknolojik araçların uzun süre aynı pozisyonda kullanılmaları durumunda duruş bozukluğuna bağlı kamburluğa neden olduğunu belirterek alınması gereken önlemleri açıkladı.

Kamburluğun çağımızın en büyük rahatsızlıklarından birisi olarak ortaya çıktığına dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, “Tıp dilinde kamburluk 'kifoz' olarak adlandırılan sırtın eğrilmesi ve öne doğru bükülmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Görünüm açısından oldukça önemli bir sorun oluşturan kifoz; doğuştan ortaya çıkabileceği gibi sonradan da bir takım nedenlerden dolayı da ortaya çıkabilir. Omurganın 50 - 55 dereceden daha fazla öne doğru eğri olmasıyla açıklanan kifoz, uygun tedavi yöntemiyle tedavi edilebilir” sözlerini kullandı.

KİFOZ NEDİR?

Kifoz yalnızca küçük çocuklarda değil, yaşlılarda da tehlikeli bir hastalık. Skolyoz genellikle gerçek bir sağlık sorununa neden olmazken, daha az bilinmesine rağmen kifoz başlı başına hayati tehlike oluşturabiliyor.

Kifoz, omurganın öne eğrilmesi durumudur. Aslında omurga sırt bölgesinde zaten öne eğik (kifotik), bel bölgesinde ise çukur (lordotik) bir görünümdedir. İşte sırttaki öne eğikliğin normalin üzerine çıkması (50-60 dereceden fazla olması) ya da beldeki çukurluğu düzelmesi (15 derecenin altına inmesi) ya da kaybolması durumunda kifoz ortaya çıkıyor.

