Cep telefonu beyin tümörünü nasıl tetikliyor? Araştırmadan ortaya çıktı

Cep telefonlarıyla günde ortalama 4,8 saat vakit harcandığı bildirildi. Beyin tümörü ve nörolojik kanserlerin tanısı dijital görüntüleme sistemiyle kolaylaşıyor.

Bir grup Koreli fizikçi, lannarcite ve bakır fosfitin katı hal tepkimesiyle oluşturdukları LK-99 adlı bir malzemenin oda sıcaklığında ve normal basınçta elektrik direnci olmadığını iddia ediyor.

Bu malzemenin süperiletken olduğunu kanıtlamak için elektrik direnci ve manyetik özelliklerini ölçtüklerini ve sıfır direnç ve Meissner etkisi gösterdiğini söylüyorlar.

Ayrıca malzemenin mıknatısın üzerinde kısmen yüzdüğünü gösteren bir video da paylaşıyorlar. Bu iddialar henüz akran denetiminden geçmedi veya başka araştırmacılar tarafından tekrarlanmadı.

Geçmişte de oda sıcaklığında süperiletken bulduğunu iddia eden sahte iddialar oldu. Eğer bu iddialar doğruysa, Koreli ekip fizik tarihinde büyük bir keşfe imza atmış olacak ve elektrik ve elektronik alanlarında devrim yaratacak.

Beyin tümörü ve nörolojik kanser tedavisinde doğru yöntemi belirlemeye yardımcı olan dijital görüntüleme sistemi geliştiren yerli firma Argenit, beyindeki anormalliği tespit ediyor.

Sistemdeki yapay zeka alt yapılı algoritmalar, beyin bölgesine ait görüntüleri hekime ulaşmadan önce ön tanı ile ölçeklendiriyor. Sistem, tanıda hata payını azaltıyor ve tedavi süreçlerinde başarı yüzdesinin artmasına katkı sağlıyor.