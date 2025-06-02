Cep telefonunun erkeklere olan yeni zararı ortaya çıktı

Cep telefonları, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası. Ancak, erkeklerin telefonlarını pantolon cebinde taşıma alışkanlığı, ciddi sağlık risklerini beraberinde getirdi.

Radyofrekans (RF) elektromanyetik alan (EMF) emisyonlarının sperm kalitesini düşürmesinden kanser riskine kadar, bilimsel araştırmalar bu yaygın alışkanlığın tehlikelerine işaret etti.

Uluslararası uzmanlar, cep telefonlarını vücuda yakın taşımamanın önemine dikkat çekti.

İşte cep telefonunu cebinizde taşımanın erkek sağlığı üzerindeki etkileri ve bilimsel gerçekler...

SPERM KALİTESİ VE ÜREME SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Cep telefonlarının yaydığı RF-EMF emisyonlarının, özellikle erkek üreme sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği uzun süredir tartışıldı.

PLOS One’da yayımlanan bir çalışmada, erkeklerin %54’ünün telefonlarını dışarıdayken ön pantolon cebinde taşıdığı ve %46,5’inin cihazı üreme organlarına yakın bir konumda tuttuğu belirtildi. Bu alışkanlık, sperm sayısında ve hareketliliğinde azalmaya yol açabilir.

İsviçre’de yapılan 13 yıllık bir çalışma, cep telefonu kullanımının sperm konsantrasyonunda ve sayısında azalmayla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Cleveland Clinic’ten Ürolog Prof. Dr. Ashok Agarwal, cep telefonu radyasyonunun sperm DNA’sında hasara neden olabileceğini belirtti:

“RF dalgaları, sperm hücrelerinin yapısını bozabilir ve erkek infertilitesini artırabilir.”

Fertility and Sterility’de yayımlanan bir araştırma, cep telefonunu pantolon cebinde taşıyan erkeklerde sperm hareketliliğinin %8, canlılığının ise %9 azaldığını gösterdi.

Avustralya’daki Newcastle Üniversitesi’nden Dr. John Aitken, “Sperm hücreleri, RF radyasyonuna karşı özellikle hassas. Uzun süreli maruziyet, DNA hasarıyla gelecek nesiller için risk oluşturabilir” dedi.

KANSER RİSKİ TARTIŞMALARI

Cep telefonu radyasyonunun kanserle ilişkisi, bilim dünyasında tartışmalı bir konu. Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), cep telefonu RF-EMF’lerini “olası karsinojen” (2B) olarak sınıflandırdı.

UC Berkeley Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Joel Moskowitz, cep telefonlarının yaydığı radyasyonun beyin kanseri ve diğer tümörlerle bağlantılı olabileceğini savundu:

“Uzun süreli maruziyet, DNA hasarına ve kanser risk faktörlerinin artmasına neden olabilir”

Ulusal Toksikoloji Programı’nın (NTP) yaptığı bir çalışma, yüksek RF radyasyonuna maruz kalan sıçanlarda beyin kanseri ve kalp tümörleri (schwannoma) riskinin arttığını gösterdi. Ancak, Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) ve FDA, cep telefonu kullanımının kanserle doğrudan bağlantısını kanıtlayacak tutarlı bir kanıt bulunmadığını belirtti.

KALP SAĞLIĞI VE DİĞER RİSKLER

Cep telefonunu gömlek cebinde taşımanın kalp sağlığı üzerindeki etkileri de merak konusu. Weill Cornell Tıp Fakültesi’nden Dr. Keith Roach, cep telefonlarının yaydığı radyasyonun kalp ritmini düzenleyen elektriksel sinyalleri etkileyecek kadar güçlü olmadığını belirtti:

“Telefonun güç çıkışı, kalp ritmi üzerinde bir etki yaratacak kadar yüksek değil”

Environmental Health Trust’tan Radyolog Dr. Rob Brown, “Radyasyon, mesafeyle ters orantılı olarak azalır. Telefonu vücuttan uzak tutmak, riskleri önemli ölçüde azaltır” dedi.

Risk Algısı ve Davranışlar PLOS One’daki bir çalışma, cep telefonunu vücuda yakın taşıyan erkeklerin RF-EMF maruziyetinden daha yüksek risk algıladığını gösterdi.

Telefonu elinde veya gömlek cebinde tutan erkekler, sağlık risklerinden daha fazla endişe duydu

X platformunda da bu konuda farkındalık artıyor; bir kullanıcı, İsviçre’deki bir araştırmaya atıfta bulunarak cep telefonu kullanımının sperm sayısında %50’lik bir düşüşle bağlantılı olduğunu belirtti. Ancak, bu bilgi tek başına kesin bir kanıt olarak değerlendirilemedi.

Uzmanlardan Öneriler Uzmanlar, cep telefonu kaynaklı riskleri en aza indirmek için şu önerilerde bulundu:

Telefonu Vücuttan Uzak Tutun: Dr. Moskowitz, telefonun pantolon veya gömlek cebinde değil, çanta veya sırt çantasında taşınmasını öneriyor. California Halk Sağlığı Departmanı, telefonun vücuttan en az 5 mm uzakta tutulmasını tavsiye ediyor.

Eller Serbest Kullanım: Prof. Dr. Agarwal, kulaklık veya hoparlör kullanarak telefonun baş ve vücuttan uzak tutulmasını öneriyor.

Uçak Modu veya Kapalı Tutma: Dr. Brown, telefon kullanılmadığında uçak moduna alınmasını veya kapatılmasını tavsiye ediyor.

Gece Uzakta Tutun: Telefonun yatarken başucunda tutulmaması gerektiğini belirten Dr. Moskowitz, “Gece standby modunda bile radyasyon yayıyor” dedi.

BİLİMSEL GERÇEKLERLE GÜVENLİ KULLANIM

Cep telefonları, hayatımızın vazgeçilmezi olsa da, kullanım alışkanlıklarımız sağlığımızı etkileyebildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Mübeccel Akdis, “Riskler konusunda kesin kanıtlar henüz sınırlı, ancak önlem almak her zaman mantıklı” dedi.

Bilimsel çalışmalar, özellikle erkek üreme sağlığı üzerindeki potansiyel etkilere dikkat çekerken, uzmanlar bilinçli kullanımın önemini vurguladı.