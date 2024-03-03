Çeri domatesi cinsel gücü artırır mı

SPERM KALİTESİNİ YÜKSELTİYOR

Bu küçük domates böbrek, akciğer ve kalp sağlığına iyi gelir. Zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırarak kanseri önler. Çeri domatesinde bulunan B6 vitamini beyin işlevlerini iyileştirir, A vitamini de cinsel hormonları harekete geçirir ve erkeklerde sperm kalitesini yükseltir. Uzmanlar, her yaş grubundan herkesin çeri veya kiraz domates yemesini öneriyor.

KANSERE KARŞI ÇERİ KORUMASI

Sağlıklı bir yaşam için doğru besinleri düzenli olarak almanız gerekir. Bu konuda dikkatli olmanızı isteyen uzmanlar, çeri ve kiraz domatese özellikle vurgu yapıyor.

Günde 1 kase çeri domates yemenin vücuttaki bozulmayı durdurduğunu belirten uzmanlar, içindeki A vitamininin de sağlıklı akyuvarları destekleyip, kanseri önlediğini söylüyor.