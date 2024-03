ÇEŞME TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 / 00:01

İLANEN DUYURULUR.

SAYIN:PINAR GÖRÜCÜOĞLU

(Miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyet paylı mülkiyete çevrilecektir.) 7363 ada/2 parsel sayılı taşınmazın ½ hissesi İBRAHİM GÖRÜCÜOĞLU ve PINAR GÖRÜCÜOĞLU adlarına kayıtlı iken; İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ’ nden verilen 2012/1130 ESAS NO – 2012/987 KARAR NO sayılı veraset belgesine istinaden İBRAHİM GÖRÜCÜOĞLU ve PINAR GÖRÜCÜOĞLU isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu’na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir. Bu nedenle; yukarıda açıklanan mirasçılar 22/03/2024 , Cuma günü, saat 08:30 dan itibaren 08/04/2024 pazartesi günü, saat:17:30 a kadar Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir. 19/03/2024 .