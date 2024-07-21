Çevre eylemine sert müdahale

Yaklaşık 4 bin kişilik gösteri yürüyüşü, Liman'a doğru ilerlerken polis ekipleri tarafından durduruldu. Göstericileri dağıtmak için polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanmak zorunda kaldı. Ancak tansiyonun yükselmesiyle birlikte olaylar şiddetlendi.

Göstericiler, barikatlar ve çöp konteynerlerini ateşe verdi ve polise molotofkokteyli attı. Bu süreçte çıkan olaylarda 1'i polis 5'i protestocu olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Bölgede bulunan çok sayıda dükkan, otobüs durağı ve reklam panosu da hasar gördü.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 5 kişinin gözaltına alındığını ve bazı radikallerin mülklere saldırdığını, hatta bir süpermarketi yağmaladığını belirtti. Bakan, bu olayların çevrenin savunulması ile ilgili olduğunu vurguladı.

Çevreciler ise büyük çaplı çiftliklerin korunacağı ve doğaya zarar vereceği endişesiyle yapay su havzalarına karşı çıkıyor.