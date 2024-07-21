Çevre eylemine sert müdahale

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çevre eylemine sert müdahale

Fransa'nın Charente-Maritime bölgesine bağlı La Rochelle şehrinde çevreci aktivistlerin, yapay su havzaları inşaatına karşı düzenlediği protesto gösterisi şiddet olaylarına dönüştü. Polisin müdahalesiyle gerilim artarken, çıkan çatışmalarda 1'i polis olmak üzere 6 kişi yaralandı ve 5 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık 4 bin kişilik gösteri yürüyüşü, Liman'a doğru ilerlerken polis ekipleri tarafından durduruldu. Göstericileri dağıtmak için polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanmak zorunda kaldı. Ancak tansiyonun yükselmesiyle birlikte olaylar şiddetlendi.

aw251130-02-1721504108.jpg

Göstericiler, barikatlar ve çöp konteynerlerini ateşe verdi ve polise molotofkokteyli attı. Bu süreçte çıkan olaylarda 1'i polis 5'i protestocu olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Bölgede bulunan çok sayıda dükkan, otobüs durağı ve reklam panosu da hasar gördü.

aw251130-05.jpg

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 5 kişinin gözaltına alındığını ve bazı radikallerin mülklere saldırdığını, hatta bir süpermarketi yağmaladığını belirtti. Bakan, bu olayların çevrenin savunulması ile ilgili olduğunu vurguladı.

yeni-proje-12-1.jpg

Çevreciler ise büyük çaplı çiftliklerin korunacağı ve doğaya zarar vereceği endişesiyle yapay su havzalarına karşı çıkıyor.

Son Haberler
İnsanlık tarihini değiştiren 12 büyük bilimsel keşif Bilim
İnsanlık tarihini değiştiren 12 büyük bilimsel keşif
İşkembecide korkutan baca yangını Gündem
İşkembecide korkutan baca yangını
İş yerini taşlayan şahıs gözaltına alındı Gündem
İş yerini taşlayan şahıs gözaltına alındı
Bin 350 rakımda kiraz hasadı Yerel Haberler
Bin 350 rakımda kiraz hasadı
Cennet Koyu sintine koyu oldu Gündem
Cennet Koyu sintine koyu oldu
Park halindeki araç alev topuna döndü Yerel Haberler
Park halindeki araç alev topuna döndü
Eşini öldüren koca tutuklandı Gündem
Eşini öldüren koca tutuklandı