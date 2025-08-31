"Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi"ne darbe! 49 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 49 şüpheli şahsın tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, 19 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 49 şüpheli şahsın tutuklandığını açıkladı.

189 MİLYON TL'YE EL KONULDU

Bakan Yerlikaya X hesabında yaptığı paylaşımda, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 198 şüpheliyi yakalayarak, 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el koyduk." 19 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 49 şahıs tutuklandı. 10’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 189 milyon 87 bin TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu" ifadelerine yer verdi.

