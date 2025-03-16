Ceylan Ertem hedef almıştı! İrem Derici ateş püskürdü

Ceylan Ertem'in Hadise ile İrem Derici'nin sahne performanslarına yönelik yaptığı eleştirileri sonrası İrem Derici sessizliğini bozdu.

"UZUN SÜRELİ BİR EMEK VERMEK GEREKİYOR GALİBA"

Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından "Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba? Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane" ifadelerini kullandı.

“NÖBET GEÇİRİR GİBİ ÖĞÜRÜYORSUN”

Ünlü şarkıcı, Ertem'in sözleri sonrası "Ceylan Türküsev, pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

"BENİMLE BAŞA ÇIKAMAYACAĞINIZI KABUL EDİN"

Paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapan ünlü şarkıcı, "Gündeme gelmek isteyen ya bana ya Hadise'ye sarar. Gidin iş güç yapın" dedi.

37 yaşındaki Derici, "Allah aşkına bana bulaşmayın, benimle başa çıkamayacağınızı kabul edin... İrem Derici'ye baş edemezsiniz" diyerek sözlerini tamamladı.