Çeyrek gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın haftanın üçüncü iş gününe de yükselişle girdi. Altında, günün ilk saatlerinden itibaren yükseliş gösterdi. Gram altın dün 2.422 lira civarındaydı. Gram altın günü ilk saatine yükselişle başladı.
Peki “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” işte Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...
* Gram altın satış fiyatı: 2.490 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.045 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.089 TL
* Tam altın satış fiyatı: 16.105 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.440 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 40.020 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.357 Dolar
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