Cezaevi’nde trajik ölüm

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Santé Cezaevi’nde, 31 Ağustos 2025 sabahı korkunç bir olay yaşandı. 40 yaşındaki mahkûm Hamady S., hücresinde yanarak hayatını kaybetti.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, mahkûmun cezasının bitmesine yalnızca bir ay kalmıştı. Olayın intihar olduğu şüphesi üzerinde durulurken, Paris Savcılığı soruşturma başlattı.

Yetkililer, olayın kesin nedenini belirlemek için detaylı inceleme yürütüyor.Hücrede Yangın ÇıktıEdinilen bilgilere göre, olay sabah saat 06:00 sularında meydana geldi. Cezaevi yönetiminin açıklamasına göre, Hamady S.’nin hücresinde bilinçli bir şekilde yangın çıkardığı düşünülüyor. Mahkûmun psikiyatrik sorunlar yaşadığı belirtilirken, bu durumun olayın ardındaki nedenlerden biri olabileceği ifade edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiğinde, mahkûmun cesedi tamamen yanmış halde bulundu. Olay yerine yaklaşık 100 itfaiye eri sevk edildi. Yangının yaydığı duman nedeniyle dört mahkûm hafif şekilde zehirlendi, bunlardan ikisi acil durum kapsamında hastaneye kaldırıldı.

CEZAEVİ KOŞULLARI ALARM VERİYOR

Sağlık Cezaevi, Paris’in tek şehir içi cezaevi olarak biliniyor ve uzun süredir aşırı kalabalık sorunuyla gündemde. Cezaevinin doluluk oranı, ulusal ortalamanın çok üzerinde, yüzde 189,2 seviyesinde. Bu durum, mahkûmların yaşam koşullarını zorlaştırırken, güvenlik ve sağlık hizmetleri üzerinde de ciddi baskı oluşturuyor.

Yangın sonrası iki koridor tahliye edilerek mahkûmlar geçici olarak cezaevinin avlusuna alındı. Neyse ki, olayda hiçbir cezaevi personeli yaralanmadı.

PSİKİYATRİK SORUNLAR VE SİSTEM ELEŞTİRİLERİ

Olay, cezaevindeki psikiyatrik bakım eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında, Fransa Hak Savunucusu Claire Hédon, Santé Cezaevi’nde mahkûmların insan onuruna aykırı koşullarda tutulduğunu rapor etmiş, özellikle psikiyatrik destek eksikliğine dikkat çekmişti.

Hédon, cezaevlerinde yaşanan “ciddi ve tekrar eden” hak ihlallerine vurgu yaparak, acil reform çağrısında bulunmuştu. Hamady S.’nin yaşadığı psikiyatrik sorunlar, bu eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Paris Savcılığı, yangının çıkış nedenini ve mahkûmun intihar edip etmediğini belirlemek için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Olay, Fransa’daki cezaevi koşullarına dair tartışmaları alevlendirirken, yetkililerden henüz ek bir açıklama gelmedi. Toplum, bu tür trajedilerin önlenmesi için cezaevlerindeki koşulların iyileştirilip iyileştirilmeyeceğini merak ediyor.