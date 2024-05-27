Charles Leclerc Monaco galibiyeti sonrası evine bisikletle döndü

Ferrari'nin prensi Charles Leclerc, 2018 yılında Formula 1 kariyerine başladığından beridir ilk defa evinde yarış kazandı.

Monakolu genç pilot, doğup büyüdüğü sokaklarda gösterdiği üstün performansıyla damalı bayrağı 2 saat 23 dakika 15.554 saniyede görerek birinciliğe ulaştı.

3,3 kilometrelik sokak pistinde 78 tur üzerinden düzenlenen yarışa pole pozisyonundan başlayan ve Monaco Grand Prix'inin dar ve zorlu virajlarında hata yapmadan yarışı kazanan Leclerc, bu galibiyetle birlikte kariyerinin 6. grand prix zaferine imza attı.

Yarış sonrası, "Bunu hiçbir kelime anlatamaz. Pole pozisyonundan başlayıp kazanamadığım zamanlar oldu. Duygusal olarak çok zor bir yarış. Babamı çok düşündüm. Burada olmam için her şeyini verdi. Bu ikimizin hayaliydi." diyen başarılı pilot, evindeki ilk zaferini tüm Ferrari ekibiyle birlikte kutladı.

Kutlamaların ardından evine dönen genç pilot, kendisine özel yapılan Ferrari'si yerine bisiklet kullanmayı tercih etti. Charles Leclerc'i bisikletiyle birlikte sokaklarda gören Ferrari hayranları, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.