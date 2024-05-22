CHP çay fiyatları için harekete geçti

CHP Lideri Özgür Özel’in de katılacağını mitingin 1 Haziran Cumartesi günü yapılması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta sonu İstanbul’da düzenlediği “Büyük Eğitim Mitingi”nin ardından bu hafta sonu Ankara’da “Büyük Emekli Mitingi” düzenleyecek.

Özgür Özel’in üçünü mitinginin adresinin Rize olması planlanıyor. Karadeniz bölgesindeki CHP örgütleri çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm bulmak amacıyla düzenlenecek “Çay Mitingi” için hazırlıklara başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Mayıs’ta 2024 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 17 lira olarak açıkladı. Bakanlık, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise iki lira olarak belirlendiğini duyurdu. 11 liradan 19 liraya güncellenen yaş çay alım fiyatı, üreticiyi memnun etmedi.

Rize ve bölge illerde üreticiler kepenk kapatma ve yürüyüş eylemleri yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim kampanya döneminde, 19 Mart’ta Rize’nin Pazar ilçesinde yaptığı mitingde, çay üreticisinin sorunlarına dikkat çekerek yaş çay alım fiyatına ilişkin değerlendirmede bulunmuştu.

Özel, şunları söylemişti:

“Hayat pahalandı, bu şartlar altında taban fiyat, bu sene ilan edilirken en az 25 lira olarak ilan edilmelidir. 25 liranın altında bir çay fiyatını asla kabul etmiyoruz. 25 liranın altındaki her fiyat emek sömürüsüdür, Pazar’ın, Rize’nin çorbasından, aşından eksiltmektir.”