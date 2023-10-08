CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde listeler ortaya çıktı. Dikkat çeken isimler

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda listeler ortaya çıktı. Divan Kurulu'na sunulan listelerde sürpriz isimler de yer aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde listeler ortaya çıktı. Dikkat çeken isimler

CHP İstanbul 38. Olağan Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu; yedekleri ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği seçimlerde Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, il başkanlığı için yarışıyor.

LİSTELER BELLİ OLDU

Cumhuriyet’in aktardığı habere göre aday konuşmaları öncesi CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde listeler ortaya çıktı. Buna göre, Özgür Çelik (beyaz liste), Cemal Canpolat (kırmızı liste) oldu.

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CHP İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat’ın listesinde Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan ile Deniz Gezmiş’in kardeşi Bora Gezmiş de yer aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Özgür Çelik'in beyaz listesinde 93. sırada yer aldı.

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