CHP'den Bakan Tekin'e yanıt: Üslubu bozuğa tane tane anlatalım

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in LGS sınavı ile ilgili iddialar üzerinden CHP'ye yönelik açıklamalarına ilişkin, "Üslubu bozuğa tane tane anlatalım. Sınav devam ederken sınavın fotoğrafı bile değil, PDF’leri gruplarda geziniyor. Vaktinde FETÖ üzerinden söylenenlerin bin katını siz yaptınız, bu ülkede toplumun güvendiği bir kurumu tamamen çürüttünüz. Proje okullara tarikat-cemaat hamileri getirdiniz" ifadelerini kullandı.

LGS skandalı Yusuf Tekin'in ağzını bozdu!

Gökçe Gökçen sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamalarının yer aldığı videoyu alıntılayarak, şu açıklamayı yaptı:

"14 yaşındaki çocukların bile emeğine göz dikmiş, hayallerini çalmış bir anlayışın bu ülkeye yaptığı kötülükleri asla küçümsemeyin. Üslubu bozuğa tane tane anlatalım. Sınav devam ederken sınavın fotoğrafı bile değil, PDF’leri gruplarda geziniyor. Yüz binlerce aile endişe halinde, binbir fedakarlıkla büyütmeye çalıştıkları çocuklarının geleceğinden kaygılı. Sınavın 719 birincisi var, tek yanlış ve iki yanlış yapanlar binlerce.

"GENCECİK İNSANLARIN GELECEĞİNİ ÇALMIŞSINIZ"

Vaktinde FETÖ üzerinden söylenenlerin bin katını siz yaptınız, bu ülkede toplumun güvendiği bir kurumu tamamen çürüttünüz. Proje okullara tarikat-cemaat hamileri getirdiniz. Köklü bir tane kurum bırakmamaya, iyi olan ne varsa yok etmeye yemin etmiş, gencecik insanların geleceğini çalmışsınız."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 2025 LGS sınavında 719 öğrencinin tam puan alması üzerine çıkan şaibe iddialarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada "Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar. Pis kokular LGS'den değil CHP'li belediyelerden geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

GÖKAN ZEYBEK'TEN TEPKİ: HALKIMIZA HAKARET ETMİYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bakan Yusuf Tekin'in gazetecilere yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler üzerine X hesabından açıklama yaptı.

"Bu açıklamalar, halka verdiği sözlerin hiçbirini tutamayan, miadı dolmak üzere olan bir yönetimin çaresiz çırpınışlarıdır" diyen Zeybek, şunları kaydetti:

"Halkımız 31 Mart’ta gereken cevabı sandıkta verdi: CHP, yüzde 38 oy oranıyla birinci parti oldu. Bugün ise bu oran yüzde 48’lere yükselmiş durumda. Milletimiz, CHP’li belediyelerin şeffaf yönetimi, sosyal yardımları ve halkçı hizmetleri sayesinde AK Parti’nin iflas etmiş politikalarına açıkça 'dur' dedi.

Sandıkta yedikleri tokadı hala hazmedemeyenler, şimdi de hakaret ve iftiralarla gündemi değiştirmeye çalışıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar gerçekler ortada: Tüm anketlerde birinci partiyiz. CHP’li belediyelere duyulan güven her geçen gün artıyor. Belediyelerimizden memnuniyet oranı ortalama yüzde 58, birçok belediye başkanımızda ise yüzde 70-80’lere ulaştı. Biz CHP olarak halkımıza hakaret etmiyoruz; halkımıza hizmet ediyoruz. CHP iktidara yürüyor Bakan Bey."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye Özel Çocuklar Sergisi"ni ziyaretinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz. Ama yetinmiyorlar. Hala devam ediyorlar. Şimdi diyorlar ki sınavlarda LGS'den pis koku geliyor. Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın" açıklamasında bulunmuştu.