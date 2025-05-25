CHP'den Bursa'da miting!

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Bursa oldu.

Mitingin son hazırlıkları tamamlandı. Mitingin yapılacağı Kent Meydanı polis barikatları ile kapatıldı. Miting alanına Türk Bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP bayrakları asıldı.

CHP lideri Özel ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının olduğu, "Millet iradesine sahip çıkıyor" yazılı pankart da meydanda bulunan bir binaya asıldı. "İmamoğlu her yerde", "Baskılar boyun eğdiremeyecek, adalet bir gün tecelli edecek", "Ne ezen, ne ezilen insanca hakça bir düzen" yazılı pankartlar da binalara asıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı "Hodri Meydan!" yazılı pankart da alanda yer aldı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MESAJI

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasından önce, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektubu okundu:

İmamoğlu, şunları söyledi:

“Burası Silivri, sevgili Bursa; sizden sadece birkaç yüz kilometre uzakta. Burası haksızlıkların, hukuksuzlukların fotoğrafı adeta. El birliği ile çürütülmüş, öldürülmeye çalışan yargı mekanizmasının röntgen filmi burası. Hangi kapıyı açsanız, ardından bir hak gaspı hikayesi çıkıyor. Tüm bu tazyiklere ve baskılara rağmen, 19 Mart’tan bu yana meydanlarda milletin iradesini, helale haram karıştırmadan yaşamak isteyen milyonların iradesini hep birlikte savunuyoruz. Siz savunuyorsunuz. Aziz milletimiz, halkımız savunuyor. Şeyh Edebali’nin müjdelediği gerçekleşmiş rüya, Bursa… Adaletin bittiği bu zindandan, tarihimizde adil bir memleket ülküsünün filizlendiği şehre sesleniyorum: Milletimiz, tüm bu yapılanların sebebini de yapanların niyetini de çok iyi biliyor. Ve bu apaçık haksızlık karşısında susmuyor, bir adım bile geriye çekilmiyor. Hür iradesine, adayını seçme özgürlüğüne yapılan bu yargı darbesini vicdanında çoktan mahkum etti. Ve bunu yapanları da yine vicdanında mahkum etmeye devam edecektir.

“ADALETİN TERAZİSİ BİR KEZ SARSILDI MI ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GERİSİ GELİR"

Çünkü milletimiz, adaletin mülkün temeli olduğuna iman etmiştir. Devletin, ancak adalet üzerinde yükselebileceğine iman etmiştir. Ve yine bu millet bilir ki, adalet ancak hakkaniyetle, ehliyetle ve vicdanla ayakta durur. İşte bugün, bu temellerin yeniden sarsılmaması için buradayız. Osman Gazi’nin, Orhan Gazi’nin elleriyle kurduğu şehir, medeniyetin beşiği, devlet aklının merkezi Bursa, unutma! Adaletin terazisi bir kez sarsıldı mı çorap söküğü gibi gerisi gelir. İşte bu sebeple, bugün meydanlara çıkanlar, hakkı yenen herkesin sesini duyurmaya çalışıyor. Gençlerin, kadınların, emeklilerin, öğrencilerin, işçilerin, çalışanların hukukta, ekonomide, toplumda eşitlik isteyenlerin sesini yükseltiyor. Biliyoruz; Bursa da bu adaletsizliğe razı değil. Bu şehir, vicdanıyla yürür. Bu şehir, hep haksızlığın karşısında, adaletin yanında saf tutar. İşte tam da bu yüzden, Bursa’nın sesi Türkiye’ye umut olur.

“TÜRKİYE, YENİDEN ADALETİYLE YÜKSELECEK”

Evet, zorluklar var. Ama tarih boyunca bu millet, nice zorlukları omuz omuza aştı. Çanakkale’nin isyankar ve korkusuz ruhu, Bursa’nın hemen yanı başında duruyor. Milli Mücadele’nin şahlanıp ayaklanan yüreği, milletimizin maneviyatına çok yakışıyor. Birbirine tutunup, ülkesini düştüğü yerden kaldıranların gücü ve cesareti bugün hâlâ içimizdedir, içinizdedir Bursa. Korkma. Birbirine yaslan, ayağa kalk. Tarihin ‘Bu adaletsizliğe son veren şerefli insanlar’ diye yazacakları arasına katıl. Tanpınar’ın Bursa’yı anlatırken, hüzün ile teselliyi bir arada hatırlatan sözlerini hatırla Bursa: ‘Tarih boyunca hangi felâketlere mâruz kalırsa kalsın, hep kuruluş çağının ruhunu korumuş’ şehirdir burası. Kuruluş çağının ruhunu korumak, canlandırmak, yeniden inşa etmek zamanı. Hepimiz için özgür, hepimiz için adil, hepimiz için müreffeh bir Türkiye kurma zamanı. İnandığımız tek şey var: Zulüm ile abad olunmaz. Halkın iradesine pusu kurulmaz. Ve biz inanıyoruz: Türkiye, yeniden adaletiyle yükselecek. Bu topraklar, yeniden liyakatle ve merhametle yönetilecek. Bursa kazanacak. Türkiye kazanacak. Adalet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

ÖZGÜR ÖZEL: BURSA MİLLETİN KALESİDİR

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bugün 19 Mart sonrası 7. Büyük buluşmamız. Darbe girişimi olunca İstanbul’un 1 yıl önce seçtiği belediye başkanına kardeşiniz, evladınız Ekrem İmamoğlu’na darbe girişimi olunca; kalktık hep birlikte 7 gün 7 gece Saraçhane’de yüzbinlerle sonra milyonlarla direndik. Dedik ki “Milli iradeye sahip çıkacağız.” 19 Mart sabahı darbe diye kalkanlar, kayyum diye kalkanlar milyonların iradesi karşısında şaşkına düştüler bozguna uğradılar. Sonra Maltepe’de hep birlikte tarihe geçtik. O gün bugündür, Mersin’de, Van’da, Samsun’da ve İzmir’deydik. O güzel şehirlerimizden Bursamıza selam getirdik.

Bursa 47 yıldır sağ partilerin başkanları ile yönetti. ‘Sorunum var çözüm istiyorum ve görevi de Mustafa Bozbey’e veriyorum’ dedi. Artık herkes bilsin ki kaleler falan kalmadı. Artık kucaklaşma siyaseti var. Artık Bursa ne AKP’nin ne de Erdoğan’ın kalesidir. Bursa milletin kalesidir.

Bir sonraki Cumhurbaşkanını, ne siyasetçiler, ne askerler ne de bir başka vesayet kurumu belirler. Cumhurbaşkanını ancak milletin iradesi belirler.

Erdoğan bugün de çıkmış sadece kendisinin gördüğü, varlığına kimseyi inandıramadığı bir ahtapottan, kollarından bahsediyor. Diyor ki, 'Özgür Özel suç örgütünün posta güvercini mi?' diyor. Ekrem İmamoğlu suçsuzdur, masumdur, bunların hepsi iftiradır. İftiracısınız. Bana diyor ki, 'Ekrem Başkanın peşinden gitme, sen posta güvercini misin?' Bak Tayyip Erdoğan, Özgür Özel'den olsa olsa barış güvercini olur, bu ülkede kardeşliği getirir, eninde sonunda cumhurbaşkanı adayımızı tutar kolundan Bursa'ya getirir. Söz veriyorum size. Bana soruyor 'Kefil olur musun?' diye. Ben Ekrem Başkana da, bütün arkadaşlarımıza da kefil olurum.

Ben İlker Başbuğ'a kefil oldum, ben Mehmet Haberal'a kefil oldum, ben Mustafa Balbay'a kefil oldum. Ben Türkiye'nin onurlu, şerefli, Atatürkçü subaylarına kefil oldum. Benim kefil olduklarım alınları ak, başları dik bugün meydandalar. Senin kefil olduğun Zekeriya Öz sıçan gibi kaçtı Amerika'ya.

Sen bu savcının iftiralarına güveniyorsan ben de arkadaşlarımın masumiyetine güveniyorum. Gel, milleti hakem yapalım. TRT'ye canlı yayın yetkisi verelim. Bütün yargılamaları TRT'de yapalım. İftira da duyulsun, cevapları da verilsin

Temmuz geliyor. Bütün işçi örgütleri ve işveren örgütlerini gezeceğim. Bu konuda hem işçiyi kayıran, hem işvereni zora sokmayan bir formülü geliştirip ilan edeceğiz. Emekçinin hakkını temmuz ayında asgari ücrete ara zammı almak için bir büyük mücadele başlatıyoruz.

Bursa'dan ilk sloganları duymak isteriz. Ara zam hakkımız, söke söke alırız!

Bursalılar metal fırtınayı iyi bilirler, ara zam yapılmazsa Bursa'dan ilan ediyoruz ki, metal fırtınadan fazlası geliyor!