CHP'den kayyum sonrası ilk miting

Cumhuriyet Halk Partisi Zeytinburnu'nda miting düzenliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel konuşma yapıyor.

Kayyum kararı sonrası ilk miting yapılıyor. Miting meydanında CHP lideri Özgür Özel'in konuşması bekleniyor.

Özgür Özel'in konuşması öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik kürsüye çıktı. Özgür Çelik, Türkiye'nin 81 ilinden CHP il başkanlarının da mitinge katıldıklarını ifade etti.

Özgür Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in konuşması öncesi Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği arar kararla CHP İstanbul İl Yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı. CHP 38. İstanbul Kongresi hakkında açılan dava kapsamında görevden alınan yönetimin yerine Gürsel Tekin ile Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi.

