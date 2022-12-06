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CHP'li Atila Sertel'e kınama cezası

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM Genel Kurulu'nda sarf ettiği sözler nedeniyle kınama cezası aldı. Karara ilişkin açıklamayı TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 04:53
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CHP'li Atila Sertel'e kınama cezası

CHP'li Atila Sertel'e kınama cezası
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TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 yılı bütçesi görüşmelerinde söz alan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, çıkan tartışma nedeniyle verilen arada CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in hakaret içerikli sözler sarf ettiğini öne sürdü.

Elitaş, Sertel'in bu hakaretinden dolayı en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Tutanakları inceleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sertel'e kınama cezası verilmesini Genel Kurul'un oyuna sunacağını bildirdi.

Sertel adına savunma yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sertel'in söz konusu ifadeyi bir başka milletvekiline değil kendine yönelik sarf ettiğini belirtti. Özkoç, "Bunun kararını bugün burada oldu bitti ile alıp sanki başka bir milletvekiline hakaret etmiş gibi bir karar alırsanız, bu kesinlikle doğru olmaz. Bunu reddediyorum" dedi.

"MECLİS TARAFINDAN CEZASIZ BIRAKILMASI DOĞRU DEĞİL"

Meclis Başkanı Şentop ise "Arkadaşımızın söylediği söz eğer bir milletvekilini muhatap alarak söylenmiş olsaydı zaten geçici çıkarma cezası gerektirirdi. Onun için biz kınama cezası teklif ediyoruz. Söz, kaba ve yaralayıcı bir sözdür. Bu Meclis tarafından cezasız bırakılması doğru değil" diye konuştu.

Daha sonra yapılan oylama sonucunda, Atila Sertel'e kınama cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Şentop, bütçe görüşmelerine devam etmek üzere birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı. (AA)

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