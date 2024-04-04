CHP'li başkan makam odasının kapısını sökerek göreve başladı

31 Mart seçimlerinde CHP’den Soma Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur, mazbatasını alarak makama oturdu.

Devir teslim töreninde eski Başkan Ali Tulup'tan görevi devralan Okur, makam kapısını sökerek seçim öncesinde verdiği sözünü tuttu.

Devir teslim töreni ilk olarak Cengiz Topel Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na CHP çelengi sunulmasıyla başladı.

PARTİ ROZETİNİ ÇIKARDI

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşısın okunmasının akabinde Soma Belediyesi önünde törene katılan kalabalığa seslenen Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, şunları söyledi:

"Şahsıma ve belediye meclis üyeliğine aday olan arkadaşlarıma verilen güçlü desteğin ve gösterilen teveccühün farkındayım. Seçimden önce öz verdiğim üzere, sizlerin huzurunda parti rozetimi çıkarıyor ve si Sayın İlçe Başkanımıza emanet ediyor ediyorum. Sayın İlçe Başkanım her zaman taşımaktan onur duyduğum bu rozet ben görev yaptığım süre zarfında size emanettir. Ben bundan sonra sadece Cumhuriyet Halk Partisinin değil tüm Somalıların ve herkesin başkanı olacağım. Kimseyi kimseden ayırmadan, Particilik ve hemşehricilik yapmadan, Haktan ve hukuktan ayrılmadan, Yeteneğe ve liyakate önem vererek, Sevgi ve saygı çerçevesinde başkanlık yapacağım. Bu kaybedeni olmayan bir seçimdi. Bana düşen görev bugünden sonra seçimi kazananın Soma olduğunu ispatlamaktır. Sizlerin verdiği güç sayesinde bize duyduğunuz güvene layık olacağız. Herkesin bize yol göstereceği, yardım edeceği, Soma halkının da sürekli bizimle birlikte olacağı, herkesin mutlu ve huzurlu yaşayacağı bir Soma'yı inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum."

MAKAM ODASININ KAPILARINI SÖKTÜ

Belediye personelinin kapıda karşıladığı Sercan Okur, ilk icraat olarak eline aldığı matkapla makam odasının kapılarını söktü.

Okur, Soma Belediyesi'nin tüm yurttaşların belediyesi olduğuna dikkat çekti.