CHP'li başkanın makam odasına haciz. Atatürk portresi ve Türk bayrağı hariç her şeyi götürdüler

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CHP'li başkanın makam odasına haciz. Atatürk portresi ve Türk bayrağı hariç her şeyi götürdüler

Tarsus Belediyesi Başkanı Ali Boltaç’ın makam odasında bulunan eşyalar, belediyenin işçilere olan kıdem tazminatı borcu sebebiyle haczedildi.

CHP’li Tarsus Belediyesi’ne işçilerin ödenmeyen kıdem tazminatları nedeniyle haciz geldi. Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın makam odasında olan eşyalar haczedildi.

“UZLAŞMA TALEBİMİZ KABUL EDİLMEDİ”

Konuya ilişkin yapılan konuşmada, Başkan Boltaç, uzlaşma taleplerinin kabul edilmediğini ifade ederek, ana borcun 5 milyon 476 bin 400 TL seviyesinde olduğunu, hacizle bu rakamın 10 milyon 800 bin TL’ye çıktığını ifade etti.

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Boltaç, borç nedeniyle eşyaların Tarsus İcra Müdürlüğü memurları tarafından alındığını ifade ederek, “Belediyenin kıdem tazminatını alacak bütün işçilere eşit ödeme yaptığı dikkate alınarak yine eşit taksitli ödeme yapma talebi kabul edilmemiştir” dedi.

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