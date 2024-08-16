CHP'li belediyenin önündeki meydana Merih Demiral'ın ismi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısı, bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

CHP İTİRAZ ETTİ

Toplantıda, Türkiye-Avusturya maçında gol sevincinde bozkurt işareti yaptığı için UEFA’dan ceza alan Karamürsel doğumlu futbolcu Merih Demiral’ın adının, CHP’li Karamürsel Belediyesi önündeki meydana verilmesi konusu ele alındı.

Muhalefet grubu CHP, bu maddeye itiraz etti. CHP’li Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, “Belediyemizin önündeki meydan için bizden görüş alınmadı. Bir gelenek olarak da yaşayan kişilerin adını meydanlara ve alanlara vermiyoruz. Merih Demiral sevdiğimiz bir kardeşimizdir, ancak bize de sorulması daha doğru olurdu” dedi.

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ise, “Belediyeye sorulması gerekirdi. Belediyemizden de bu şekilde görüş almış olduk” şeklinde konuştu.

Öneri, AKP'li ve MHP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi ve meydanın adı “Merih Demiral Meydanı” olarak belirlendi.

Öte yandan, dün İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda Merih Demiral’ın İzmir’de heykelinin dikilmesini talep eden önerge, CHP’li üyelerin oylarıyla reddedilmişti