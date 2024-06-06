CHP'li belediyeye silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li belediyeye silahlı saldırı

31 Mart'ta CHP'ye geçen Ankara Mamak Belediyesi'ne silahlı saldırı gerçekleşti.

Ankara’da Mamak Belediyesi’ne silahlı saldırı düzenlendi.

Elips Haber’in aktardığı bilgilere göre, saldırı dün gece 21.30 ile 22.00 arasında gerçekleşti.

Saldırgan, önce Mamak Belediyesi Başkanlık Binası’na geldi. Saldırgan daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle başkanlık binasının bitişiğindeki belediye binasına ateş açtı. Saldırı sonucunda belediye binasının giriş katındaki ve beşinci katındaki camlar kırıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın kimliği ve saldırının nedeni ise henüz öğrenilemedi.

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