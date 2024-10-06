CHP’li Gürer: Patates tarlada 3 markette 18 lira

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, patates üreticilerinin sorunlarını dile getirdi.

“AKP iktidarı bir patates ürününün üretim ve satış sürecini dahi yönetemedi” diyen Gürer, “Her yıl patates ürünün konuşuluyor. Ya fiyat artışı ya da tarlada ürünün kalışı sorun oluyor. Hububat sonrası en çok tüketilen gıdaya dönüşen Patateste dahi bir düzenlemeyi İktidar beceremedi. Üretim düşünce üretici fahiş fiyatla karşılaşıyor. Üretim olunca üretici cebi boş kalıp ürün çöp oluyor. Ülkenin ihtiyacı biliniyor. Üretim biliniyor. Kamu süreci doğru yönetse ne üretici, ne tüketici mağdur olur” dedi.

“ACİL MÜDAHALE EDİLMELİ”

“Bu yıl çiftçiler patatesin maliyeti 6-7 lira arasında olmasına rağmen, ürünlerini 3-4 lira arasında bile satamıyorlar” diyen Gürer, "Patates Niğde'den sadece birkaç saat uzaklıkta olan Ankara'da marketlerde 13,5 liraya satılıyor, bazı yerlerde ise 15 ila 18 liraya kadar çıkıyor. Patates hasat döneminde tarla ile market arasında 3-4 kat fiyat farkı var. Hasat bitince patates fiyatı artacak. Aracı kazanacak. Üretici kazanamayacak. Tüketici pahalı ürüne mahkum olacak. İktidar laf ile sürecin yönetilmeyeceği görmeli. Sürece acil müdahale etmelidir. Kamu alım yapacağını açıklaması dahi fiyatı dengelemeye yeter” dedi.

"2019'DA PATATES İTHAL EDİYORDUK, AYNI DURUMA DÜŞMEYELİM"

Ömer Fethi Gürer, geçmiş yıllarda yaşanan patates ithalatına da dikkat çekti. Gürer, “2019 yılında ülkemiz patates ithal eder duruma düşürüldü. Mısır’dan patates geldi. Bu süreçte gelecek yıl ekim düşerse üretim gelecek yılda düşerse Aynı duruma tekrar düşmemek için üreticiyi desteklememiz gerekiyor. Bakanlığın yaptığı duyurularda patates tüketiminin artırılması için askeri birlikler, hastaneler, yurtlar ve diğer kamu kuruluşlarında patatesin kullanılmasına yönelik tavsiyeler var. Ancak esas yapılması gereken kamu eliyle patates alımına girilmesidir” dedi.

"ÇİFTÇİ MALİYETİNİN ALTINDA SATIYOR, MARKETLERDE FİYATLAR DÜŞMÜYOR"

CHP’li Ömer Fethi Gürer, patates üreticileriyle tarlada bir araya geldiğinde, çiftçilerin düşük fiyatlardan rahatsız olduğunu dile getirdi. Gürer, “Patates üreticisi, maliyetin altında bir fiyatla patatesini vermek zorunda kaldı. Gübre, tohum ve mazot fiyatları artarken, çiftçinin geliri sürekli düşüyor. Bir dönem para eden patatesi herkes ekmeye başlıyor, sonra alıcı bulunmuyor. Bir yıl önceden planlanma yapılmalıdır” diye konuştu.