CHP'li Konuralp: "Vize sorunu toplumun tüm kesimlerine yayılmış durumda"

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde, Bakan Hakan Fidan'a, "Vatandaşlarımız sizden çok daha somut açıklamalar ve adımlar bekliyor. Çünkü vize sorunu toplumun tüm kesimlerine yayılmış durumda. Öğrenciler, sanatçılar, iş insanları, sporcular, akademisyenler ya da turistik seyahat yapmak isteyen herhangi bir vatandaşımızın karşısına vize konusu randevu, süre veya ret başlıkları adı altında çıkıyor" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu’nun 2025 yılı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Sayıştay raporu görüşüldü.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, komisyonda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, bütçe sunuşunuzla ilgili kimi değerlendirmelerimi paylaşmak isterim. Örneğin, sıklıkla iç politikanın bir tartışma konusu olarak öne çıkan, siyasi iktidarın millilik ve yerlilik söyleminin bir propaganda başlığı olarak kullanılan, bu yolla muhalefeti 'gayrimilli' olmakla itham etmenin aracına dönüştürülen mavi vatan kavramını bütçe sunuş konuşmanızda duymadık. Dahası, mavi vatan kavramı 'belirsizlikler çağında kararlı ve güçlü dış politika' gibi -tırnak içinde- son derece gösterişli bir isme sahip bütçe kitapçığınızda da yer almıyor. Kitapçığın 'Doğu Akdeniz ve Ege' başlıklı bölümünde ya da 'Kıbrıs', 'Yunanistan' ve 'Kuzey Afrika' başlıklı bölümlerinde mavi vatan kavramı geçmiyor. Bu ayrıntıyı kayda geçirmek istedim.

Bir diğer konu, vize meselesi. Sunuş konuşmanızda 'Vatandaşlarımızın vize konusunda yaşadığı zorluklar Bakanlığımızca yakından takip edilmekte ve ilgili ülkelerin somut adımlar atmaları için çözüm önerileri getirilmektedir' diyorsunuz. Ancak geçen seneki bütçe konuşmanızdan bugüne sorunu giderici kazanımlar sağlanamamış olmalı ki yukarıdaki cümleyi kurma ihtiyacı hissettiniz. Çünkü geçtiğimiz yıl da benzer bir cümleyle konuyu detaya girmeden kapatmıştınız. Oysaki vatandaşlarımız sizden çok daha somut açıklamalar ve adımlar bekliyor. Çünkü vize sorunu toplumun tüm kesimlerine doğru yayılmış durumda. Öğrenciler, sanatçılar, iş insanları, sporcular, akademisyenler ya da turistik seyahat yapmak isteyen herhangi bir vatandaşımızın karşısına vize konusu randevu, süre veya ret başlıkları adı altında çıkıyor.

Bir diğer konu, Tayyip Bey 1 Ekim tarihli TBMM konuşmasında mealen İsrail'in hedefleri arasında Türkiye'nin de olduğunu ifade etti. Bu ifadeye istinaden bir kapalı oturum gerçekleştirdik Meclis Genel Kurulunda. Siz de Millî Savunma Bakanıyla birlikte bilgilendirmede bulundunuz. Detaya girmeksizin ifade ediyorum, Tayyip Bey'in tezini o konuşmanızda desteklemiştiniz. Neredeyse 45 gün sonra bütçe için Meclis'tesiniz ve bütçe sunuş konuşmanızda İsrail'in hedefleri arasında Türkiye'nin de olduğu tezine ilişkin yeni veya güncellenmiş bir ifade yer almıyor.

Türkiye resmi dış politikasının ve uluslararası ilişkiler birikiminin kimi zorluklarını bilmiyor değilim, hatta kimi dış politika tercihlerinin iç politikayla da doğrudan ilişkili olduğunu da kabul ediyorum. Ancak bir milletvekili olarak, bir konuyla ilgili umudumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Umut ediyorum ki anlamlı bir gelecekte Dışişleri Bakanlarımızın bütçe konuşmalarında 'Güney Kafkasya' başlığı gibi bir de 'Kuzey Kafkasya' başlığı yer alır. Bu bağlamda, bugünlerde yaşanan iç karışıklıklara atıf yapmaksızın umarım anlamlı bir gelecekte ülkemizin Abhazya'yla ilişkileri her iki tarafa da iyi gelecek şekilde daha da kökleşir, derinleşir. Örneğin, yolcu gidiş gelişlerinin kolaylaştırılmasına yönelik atılacak adımlar gibi."