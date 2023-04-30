CHP’li Salıcı’dan Millet İttifakı’nın İstanbul mitingine dair kritik açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginin 6 Mayıs’a alınabileceğini açıkladı.

CHP’li Salıcı’dan Millet İttifakı’nın İstanbul mitingine dair kritik açıklama

CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Millet İttifakı’nın 7 Mayıs’ta yapmayı planladığı İstanbul mitinginin 6 Mayıs’a alınabileceğini söyledi.

Salıcı, Halk TV’de Senem Toluay Ilgaz’ın sunduğu “Sansürsüz” programına konuk oldu.

"DEĞİŞME İHTİMALİ OLUŞTU"

Programın başında Senem Toluay Ilgaz’ın Millet İttifakı’nın İstanbul mitinginin 7 Mayıs Pazar günü yapılacağına dair bilgiyi sorması üzerine Salıcı, “6 Mayıs olacak büyük ihtimalle, değişme ihtimali oluştu” ifadelerini kullandı.

7 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek mitinglerin birisinin Anadolu yakasında, diğerinin Avrupa yakasında olacağı belirtilmişti. Erdoğan’ın mitinginin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde, Kılıçdaroğlu’nun mitinginin ise Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda yapılacağı bildirilmişti.

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